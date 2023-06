Buchvorstellung öffi Touren Nordtirol

37 Wanderungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und individuelle Reiseverbindungen vom und zum Heimatbahnhof

Innsbruck (OTS) - Wandern ist klimafreundlich, wenn die An- und Abreise stimmt. Dass die öffentliche Anreise nicht nur einfach geht, sondern auch viele Vorteile bietet, zeigen wir in unserem gemeinsamen Wanderführer. Wir, das sind die Klimaschutzorganisation POW (Protect Our Winters), der gemeinnützige Verein Bahn zum Berg und der KOMPASS Karten Verlag.

In diesem Wanderführer stellen wir 37 Wanderziele in Nordtirol vor, die unkompliziert mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Ganz ohne Abstriche, dafür mit zahlreichen Vorteilen: Nachhaltige und bequeme An- und Abreise, Überschreitungen ohne lästiges Zurückwandern zum Parkplatz und Gipfelerfolge für alle Fitnesslevels. Ein hybrider Wanderführer inklusive digitaler Erweiterung: Über einen QR-Code pro Tour kommt man zur Bahn-zum-Berg-Webseite. Vom GPX-Track bis zum minutengenauen Fahrplan für die An- und Abreise werden den Leser:innen alle Tools zur reibungslosen Tourenplanung an die Hand gegeben.

Ziel dieses Gemeinschaftsprojektes ist es, einer breiten Zielgruppe den Einstieg ins Wandern mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Als erstes dieser Reihe bietet „öffi Touren Nordtirol“ eine gelungene Zusammenstellung an Touren, die sich ausgezeichnet für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln eignen und bei denen auch der Wanderspaß nicht zu kurz kommt. Die Plattform Bahn zum Berg liefert ergänzend zum Buch den perfekten technischen Service zur Planung. Gedruckt in Österreich erfüllt „öffi Touren Nordtirol“ mit dem Cradle to Cradle Zertifikat die höchsten Ansprüche einer umweltverträglichen Produktion.

Bibliografische Daten

Erscheinungstermin: 15.07.2023

ISBN: 978-3-99154-038-0

Ausstattung: Softcover gredruckt in Österreich, Cradle to Cradle zertifiziert, jede Tour digital erweitert

Seiten: 136; Format: 15cm x 21,5cm; Preis: 15,00€

