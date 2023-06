Ein Abend ganz im Zeichen der Regionalität in Salzburg

Am 27. Juni 2023 wurde zum 14. Mal der Salzburger Regionalitätspreis der RegionalMedien Salzburg verliehen mit zahlreichen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Salzburg (OTS) - Im Kavalierhaus in Salzburg-Klessheim wurde die diesjährige Regionalitätspreis-Verleihung feierlich begangen, prämiert und mit dem begehrten "Salzherz" ausgezeichnet wurden Vereine, Initiativen und Projekte aus zehn Kategorien.

Bewerben konnten sich im Vorfeld alle Gestalter mit Innovationsgeist, die Mehrwert schaffen, um das Leben in ihrer Region besser zu machen. Eine Jury wählte unter den zahlreichen Einsendungen die Sieger in den jeweiligen Kategorien aus.

Wertvoller Schatz "Regionalität"

Dass die Regionalität einer der "wertvollsten Schätze" in Salzburg sei und diese sich in den unterschiedlichsten Bereichen widerspiegelt - von Kultur und Brauchtum bis zu Energie, gesellschaftlichem Zusammenleben und wirtschaftlichen Strukturen - darin herrschte unter den Gästen, wie Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Einigkeit: "Die Regionalität hat immer eine enorme Bedeutung, nicht nur in unsicheren Zeiten. Es ist wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie viele Menschen mit Ideenreichtum und Unternehmergeist wir in unseren Regionen haben."

Durch den Abend führten Michael Kretz, Geschäftsführer der RegionalMedien Salzburg, und Chefredakteurin Julia Hettegger.

Salzburgs starke Start-up-Szene

Peter Genser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Salzburg, betonte: "Für heimische Unternehmen geht es darum, Chancen zu erkennen, zu ergreifen und sie auch umzusetzen. Das passiert in Salzburgs Betrieben, wir sind hier sehr breit aufgestellt. Zudem verfügt Salzburg über eine sehr starke Start-up-Szene, auf die wir stolz sein können."

Und so wurde beim Salzburger Regionalitätspreis heuer auch die Kategorie "Start-ups Salzburg" prämiert. Salzburg AG Vorstandssprecher Michael Baminger übergab den begehrten Preis an das Start-up Augmenterra GmbH - Boden- und Bauwerksüberwachung mit Markus Dörfler als Co-Founder und CSO.



Die Augmenterra GmbH bietet millimetergenaue Boden- und Bauwerksüberwachung aus dem Weltraum. Die Salzburger Landesregierung nutzt u.a. bereits ihre Daten, insbesondere die Abteilungen Bau, Geologie und Hydrologie. Durch innovative Technologie ermöglichen sie eine präzise Überwachung der Stabilität und Langlebigkeit von Gebäuden und Infrastrukturen.

