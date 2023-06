Austria Gütezeichen für Hausbetreuer

Wien/Graz/Salzburg/Linz/Innsbruck (OTS) - Der Tätigkeitsbereich eines Hausbetreuers oder einer Hausbetreuerin ist vielfältig. Hausbetreuer*innen reinigen im Auftrag von Hausverwaltungen bzw. Hauseigentümern allen Hausbewohner*innen zugängliche Räume, Anlagen und Gebäudeteile, führen kleine Reparaturen und Wartungen durch, pflegen Grünflächen und Gartenanlagen und kümmern sich im Winter um die Schneeräumung.



Um seriöse Hausbetreuungen hervorzuheben und die Qualität der Betriebe generell zu steigern, reifte in der Landesinnung für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger der Wirtschaftskammer Salzburg die Idee, ein Gütesiegel für die Aufwertung der Branche zu schaffen. Mit der ÖQA „Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität“, welche seit 77 Jahren das Austria Gütezeichen vergibt, wurde ein Spezialist für die Schaffung von Güterichtlinien gefunden. Gemeinsam mit Vertretern der Branche sowie Interessenspartnern wurden 2019 die Kriterien dieses Gütezeichens in Form einer Güterichtlinie festgelegt und zuletzt Ende 2022 überarbeitet.

Für den Zertifizierungsprozess zuständig ist die akkreditierte ÖQA Zertifizierungs-GmbH. Kriterien wie die Erfüllung bestimmter Formalerfordernisse, Dokumentation der Leistungen, ob das Personal geschult ist oder ob die Anforderungen an Sub-Unternehmer eingehalten werden, werden in regelmäßig stattfindenden Begutachtungen kontrolliert.

Für diesen Einsatz erhält der Betrieb ein staatlich anerkanntes Zertifikat und zur Vermarktung das „Austria Gütezeichen Hausbetreuer“ als Qualitätsnachweis.



Förderungen durch die Wirtschaftskammer Salzburg



Andreas Lackner, stellvertretender Innungsmeister und Berufsgruppensprecher der Hausbetreuer der Wirtschaftskammer Salzburg, weist auf die Vorteile für zertifizierte Unternehmen als auch für die Auftraggeber*innen hin: „Unabhängige Fachexpert*innen zeigen auf, wo sich der Betrieb verbessern kann. Genau diese Optimierungen führen zu weniger Beanstandungen und klareren internen Abläufen. Auch das Bewusstsein der Mitarbeiter*innen für den eigenen Betrieb wird deutlich gestärkt. Diese Firmen gehen bewusst den Weg von sorgsamen Unternehmen, die in allen Handlungsfeldern Top-Qualität erbringen. Und man hat die Möglichkeit das Austria Gütezeichen auch werbetechnisch gut einzusetzen. Die Wirtschaftskammer Salzburg fördert daher die ersten zehn erfolgreich zertifizierten Hausbetreuer.

Für Auftraggeber*innen liegt der größte Nutzen in der Sicherheit, dass man seriöse Betriebe beauftragt und dass das beauftragte Unternehmen Konstanz und Ausfallsicherheit zu bieten hat.“

