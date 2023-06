Spatenstich für nachhaltiges IFA-Wohnbauprojekt „Wohnpark Liesing“

Baustart für 41,92 Mio. Euro Projekt erfolgte im Juni

184 Anleger:innen beteiligten sich über zwei Bauherrenmodelle am geförderten Wohnbau in Wien 23

Bis Frühjahr 2025 schafft IFA in nachgefragter Stadtrandlage 104 Neubauwohnungen mit privaten Freiflächen

Im Juni erfolgte der Spatenstich für den „Wohnpark Liesing“, einem geförderten Wohnbau der IFA AG. In begehrter Stadtrandlage des 23. Wiener Gemeindebezirks (Dirmhirngasse 76-78 / Wagenmanngasse) realisiert IFA gemeinsam mit Projektpartnern 104 hochwertige, leistbare Neubauwohnungen mit privaten Freiflächen wie Garten, Terrasse, Loggia oder Balkon. Die Umsetzung erfolgt nach modernsten Energiestandards. Die nachhaltige Energieversorgung erfolgt über Geothermie in Verbindung mit Solarthermie und Photovoltaik. Zur Verbesserung des Mikroklimas werden Fassaden und Dach begrünt sowie ein Gemeinschaftsgarten geschaffen. In den Wohnungen gibt es effiziente Fußbodenheizung und -kühlung. Für die jüngsten Bewohner:innen wird am Dach ein Kinderspielplatz geschaffen. Zusätzlich zu Fahrradabstellplätzen fördert vorbereitete E-Mobilitäts-Infrastruktur für PKWs umweltfreundliche Verkehrslösungen. Die angestrebte Gebäudezertifizierung klimaaktiv Bronze unterstreicht das nachhaltige Engagement der IFA AG.

„Mit dem Projekt ‚Wohnpark Liesing‘ legen wir erneut den Fokus auf Nachhaltigkeit und schaffen einen vitalen Lebensraum für die künftigen Bewohner:innen sowie ein langfristig ertragreiches Investment für unsere Anleger:innen“, führt DI Michael Baert, Vorstand der IFA AG, aus.

184 Anleger:innen haben sich im Vorjahr über zwei IFA Bauherrenmodelle mit insgesamt 41,92 Mio. Euro am „Wohnpark Liesing“ beteiligt. Sie profitieren von langfristigen, inflationsgesicherten Mieterträgen, Minimierung des Leerstandrisikos durch gemeinsame Vermietung im Mietenpool sowie steuerlichen Begünstigungen und öffentlichen Förderungen zur Optimierung der Rendite.

Über IFA AG

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich. Für mehr als 7.800 vorwiegend private Investor:innen verwaltet IFA über 2,6 Milliarden Euro - und das schon seit mehr als 4 Jahrzehnten. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (Immobilien mit historischer Architektur bzw. Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für kurz-, mittel- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. www.ifa.at

