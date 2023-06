PropTech PAYUCA vergrößert sich: Neuer Unternehmenssitz im Rivergate

Wien (OTS) - Das Wiener PropTech PAYUCA trifft mit seiner Mission, das Parken und Laden von Autos in Mietwohnhäusern so einfach wie möglich zu gestalten, genau den Puls der Zeit und sicherte sich unlängst wichtige strategische Investments und Kooperationen. Um dem eigenen Wachstum Schritt zu halten, bezog das Unternehmen im Mai einen neuen Unternehmensstandort im modernen Bürokomplex Rivergate am Handelskai 92 – und arbeitet mit seinen rund 40 Mitarbeiter:innen nun auf 770 m2 Office-Fläche. Das Büro befindet sich gegenüber dem bekannten Neubauprojekt KAY, in dessen Tiefgarage auch alle drei Lösungen des PropTechs zur Anwendung kommen. Am vergangenen Montag lud das PAYUCA-Team Freunde, Wegbegleiter:innen und Kooperationspartner:innen zum Open House.



Das Unternehmen PAYUCA Park & Charge, das neben seiner Smart Parking-App mit über 80.000 registrierten Kurzparker:innen insbesondere für seine skalierbaren E-Ladelösungen für die Wohnungswirtschaft bekannt ist, stellt mit der Übersiedlung des Unternehmenssitzes in größere Räumlichkeiten die Weichen für die weitere Expansion: Seit Mitte Mai befindet sich der Firmensitz der PAYUCA GmbH am Handelskai 92, Gate 1, 1.OG in 1200 Wien.



Der Umzug in die neuen Büroräume im nachhaltig entwickelten Office und Conference Center Rivergate eröffnet nicht nur die Möglichkeiten, das stetig wachsende PAYUCA-Team weiter zu verstärken, auch strategische Vorteile sprechen für den neuen Standort. So etwa wurden in der Tiefgarage des gegenüberliegenden Neubauprojekts KAY gleich mehrere PAYUCA-Produkte installiert: „Smart Access“ sorgt für Schlüssel-freien, digitalen Zugang zur Garage des Mietwohnhauses, „Smart Revenue“ ermöglicht parkplatzsuchenden Kurzparker:innen, einfach und günstig per PAYUCA Smart Parking-App in der Tiefgarage zu parken. Zudem wurden 24 „Smart Charging“-Stellplätze für Dauerparker vorbereitet – Mieter:innen mit E-Auto können ab sofort flexible Abo-Modelle direkt bei PAYUCA abschließen, wobei Wallbox-Miete und Ökostrom bereits inkludiert sind.



„Es freut uns, unsere smarten Produkte in den Bereichen Parkraumbewirtschaftung und E-Ladeinfrastruktur in der direkten Nachbarschaft zu wissen. An unserem Pilotstandort in der Tiefgarage des Wohnhauses KAY können wir unser Business-Modell für Kund:innen und Geschäftspartner:innen nun ideal erlebbar machen“, kommentiert Dominik Wegmayer, Co-CEO & Co-Founder von PAYUCA den Standortwechsel.



Open House Event am neuen Standort im Rivergate

„Erlebbar“ machte das Unternehmen sein modernes, neues Office im Rivergarte für Weggefährt:innen, Geschäftspartner:innen und Freunde an diesem Montag beim Open House. Den ganzen Nachmittag über empfingen die Brüder und Co-CEOs Dominik und Wolfgang Wegmayer geladene Gäste, um bei Snacks und Drinks gute Gespräche zu führen.

PAYUCA bleibt auf Wachstumskurs

Erst im Herbst stieg das Unternehmen mit seinen E-Ladelösungen am deutschen Markt ein und sicherte sich mit dem Wohnungsunternehmen degewo AG einen starken strategischen Partner in der Hauptstadt Berlin. Bereits über 70 weitere Wohnungsunternehmen aus Deutschland und Österreich planen derzeit die Vorrüstung von E-Ladestationen mit dem Unternehmen. Zu Beginn dieses Jahres schloss das PropTech zudem seine Series-A-Finanzierungsrunde erfolgreich ab – auch das neu gewonnene Kapital soll der Expansion in Deutschland dienen. Hierzulande kooperiert PAYUCA inzwischen mit dem führenden Energieunternehmen VERBUND, um den Ausbau von E-Ladeinfrastruktur in Mietwohnhäusern durch ein Contracting-Modell noch schneller voranzutreiben. „Der Bezug unseres neuen Unternehmenssitzes im Wiener Rivergate läutet ein neues Kapitel für PAYUCA ein, auf das unser ganzes Team mit viel Motivation und Freude blickt. Wir möchten weiterhin wachsen, um für den bevorstehenden Hochlauf der E-Mobilität gewappnet zu sein“, so Co-CEO Dominik Wegmayer abschließend.

Über PAYUCA

PAYUCA hat es sich zum Ziel gemacht, das Parken und Laden abseits der Straße so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Mit der PAYUCA Smart Parking-App deckt das Wiener Unternehmen seit 2017 erfolgreich Kurzparkbedürfnisse für mehr als 80.000 registrierte Autofahrer:innen an über 120 Garagenstandorten ab. Mit seinen Parkraum- und E-Lademanagement Lösungen für die Wohnungswirtschaft konzentriert sich PAYUCA auf klassische Mietwohnhäuser. Immobilieneigentümer und Hausverwalter können durch die Lösungen des Unternehmens einerseits ihren Leerstand monetarisieren und ihre Dauerparker einfach digital verwalten, sowie dem Dauerparker ermöglichen, sein E-Fahrzeug in der Garage direkt am Stellplatz zu laden. PAYUCA Park & Charge hat derzeit 40 Mitarbeiter:innen und über 50 Referenzkunden in Deutschland und Österreich.



Weitere Informationen: www.payuca.solutions/de



Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 15 12 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at