ASFINAG: Sommerferien und Formel 1 in Spielberg sorgen für Hochbetrieb auf den Autobahnen

Ab Freitag mehr Verkehr Richtung Süden; ASFINAG setzt bei Formel 1 auf Motorrad-Einsatztruppe

Graz/Wien (OTS) - Morgen, Freitag beginnen in Ostösterreich die Sommerferien, die ASFINAG rechnet daher bereits ab den Mittagsstunden mit einer ersten starken Reisewelle in Richtung Süden. Hotspots werden die A 2 Süd-, die

A 4 Ost-, und die A 9 Pyhrnautobahn vor allem ab dem Knoten Graz-West sein. Mit einer guten Reiseplanung kommt man jedenfalls sicherer und auch stressfreier ans (Urlaubs-)Ziel. Mit der kostenlosen ASFINAG APP kann man zum Beispiel über die Webcams die Route vorab auf Unfälle oder Staus überprüfen. Für längere Fahrten empfiehlt es sich, eine gesunde Jause und vor allem ausreichend Trinkwasser mitzunehmen.

Ansturm auf Spielberg in der Obersteiermark

Auf einen Ansturm von Formel 1-Fans bereiten sich seit langem die Obersteiermark und vor allem die Einsatzkräfte inklusive ASFINAG-Mitarbeiter der Autobahnmeistereien Knittelfeld und Bruck/Mur vor. Allein am Sonntag werden 100.000 Fans, insbesondere aus den Niederlanden, erwartet. Der Großteil der Fans dürfte bereits ab Freitag ab 7 Uhr früh über die A 9 Pyhrnautobahn und die S 36 Murtal Schnellstraße anreisen. Verkehr aus Richtung Kärnten wird über die Anschlussstelle Zeltweg-West zu den Parkplätzen geleitet. Der Verkehr aus Richtung Norden, Osten und dem Süden der Steiermark wird vor allem über die Anschlussstelle Zeltweg-Ost geleitet. Mit Verzögerungen ist an allen Tagen zu rechnen, am Sonntag speziell bei der Abfahrt Zeltweg-Ost. In Zusammenarbeit mit der Exekutive wird versucht die linke Fahrspur als Transitspur für den Durchgangsverkehr freizuhalten.

Die ASFINAG wird am Formel 1-Wochenende mit zwölf Mitarbeitern im Einsatz sein. Vier davon werden so wie in den vergangenen Jahren als Motorrad-Eingreiftruppe zwischen dem Knoten St. Michael und Spielberg dazu beitragen, um bei Unfällen oder Pannen schneller vor Ort sein zu können und zu helfen.

Insgesamt 12 LED-Anzeigen wurden dieses Jahr zusätzlich auf der A 9 bei Trieben und entlang der S 36 zur Besucherstromlenkung und Orientierung positioniert. Diese Anzeigen können in Abstimmung mit der Einsatzleitung aus der Ferne geändert werden, um den Anreisefluss situativ besser zu lenken.

Zweimal Pink im Wiener Ernst Happel-Stadion

Am Samstag und Sonntag ist auch rund um das Wiener Ernst Happel-Stadion aufgrund der beiden Konzerte des Popstars Pink mit mehr Verkehr zu rechnen. Vor allem bei der Anschlussstelle Handelskai auf der A 23 Südosttangente ist vor und nach den Konzerten mit Verzögerungen zu rechnen.

