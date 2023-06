Weiteres Verfahren gegen LEAD Horizon-Mehrheitseigentümer Michael Putz eingestellt

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) bestätigt: Michael Putz war rechtmäßiger Sicherheitsbeauftragter der LEAD Horizon.

Wien (OTS) - Die Staatsanwaltschaft Wien hatte am 6.6.2023 das Ermittlungsverfahren gegen Michael Putz (Mehrheitseigentümer der LEAD Horizon, und dessen Firmen die Numbers & Trees GmbH. und die LEAD Innovation Management GmbH.) wegen Untreue (§ 153), Urkundenfälschung (§223) und der Fälschung eines Beweismittels (§293) in vollem Umfang eingestellt. Damit haben sich die Vorwürfe und Beschuldigungen des abberufenen Geschäftsführers und Mit-Eigentümers der LEAD Horizon, Assoc. Prof. Dr. Christoph Steininger nach eingehender Prüfung durch die Justiz als unwahr herausgestellt.

Vorwurf: Michael Putz sei zu Unrecht „Sicherheitsbeauftragter“ der LEAD Horizon

Nunmehr hat sich ein weiterer Vorwurf gegen Michael Putz in Luft aufgelöst: Diesem wurde vorgeworfen, nach der Abberufung von Dr.Steininger als Geschäftsführer der LEAD Horizon (August 2021) zu Unrecht zum „Sicherheitsbeauftragten“ der LEAD Horizon ernannt worden zu sein, da er – Putz - angeblich nicht über die dafür erforderlichen Befähigungsnachweise verfüge.

Dieser Vorwurf war auch Gegenstand einer breiten medialen Berichterstattung in den „Zeit im Bild“-Sendungen des ORF Ende März und entsprechender Recherchen der „ORF-Investigativ-Redaktion“. Der ORF hatte in einer E-Mail-Anfrage vom 28.3.2023 an das Sozialministerium sogar behauptet, dass „Michael Putz nicht über die erforderliche Qualifikation“ als Sicherheitsbeauftragter verfüge und daher gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen wurde. Diese Behauptungen - medial transportiert und kommuniziert durch den ORF - haben sich nunmehr als unrichtig herausgestellt.



Die Fakten

LEAD Horizon hat unmittelbar nach dem Ausscheiden von Dr. Steininger aus seinen Funktionen in der Gesellschaft Michael Putz als neuen Sicherheitsbeauftragten bestellt. Dieser hat die Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten bis zu einem weiteren Wechsel des Sicherheitsbeauftragten im März 2022 ordnungsgemäß und auf korrekter rechtlicher Basis wahrgenommen. LEAD Horizon hat daher durchgehend einen Sicherheitsbeauftragten bestellt; lediglich die Ummeldung im nicht-öffentlichen Medizinproduktregister ist vorübergehend unterblieben. Michael Putz hat die damaligen gesetzlichen Voraussetzungen an den Sicherheitsbeauftragten gemäß § 78 MPG erfüllt. Erst am 26.5.2022 trat jene gesetzliche Bestimmung in Kraft, die für einen Sicherheitsbeauftragten einen einschlägigen medizinischen Befähigungsnachweis vorschreibt. Es handelt sich dabei um Art 15 Verordnung (EU) 2017/746 („IVD-VO“). Da Michael Putz auf Basis der damals geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Funktion des Sicherheitsbeauftragten korrekt innegehabt hat, wurde daher nie eine Strafe gegen ihn oder die LEAD Horizon verhängt.

Prüfung durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen“ (BASG): Verfahren eingestellt

Das Bundesamt für Sicherheit und Gesundheitswesen (BASG) hat den Vorwurf seit März 2023 monatelang eingehend geprüft und u.a. dazu die LEAD Horizon befragt. Die Gesellschafter der LEAD Horizon wurden nunmehr in einer Gesellschafterversammlung am 27.6.2023 seitens der Geschäftsführung der LEAD Horizon informiert, dass das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) in einem Schreiben an die LEAD Horizon vom 14.6.2023 Folgendes mitgeteilt hat: „Aufgrund der Stellungnahme der LEAD Horizon GmbH. betreffend der Befähigung des Herrn Michael Putz als Sicherheitsbeauftragter zu fungieren, wird das gegenständliche Verfahren eingestellt“.

Michael Putz: „Erwarte mir Entschuldigung und Richtigstellung“

LEAD Horizon-Mehrheitseigentümer Michael Putz: „Ich freue mich, dass auch dieser Vorwurf nunmehr ganz klar vom Tisch ist und das entsprechende amtliche Verfahren eingestellt wurde. Ich erwarte mir nunmehr entsprechende Entschuldigungen und Richtigstellungen jener, die diesen Vorwurf erhoben und auch medial verbreitet haben“.

