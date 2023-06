AK Wien: Benya-Park in Wien Wieden wird wiedereröffnet

AK Präsidentin Anderl: Für die Neugestaltung sind Ideen von Kindern und Jugendlichen eingeflossen

Wien (OTS) - Endlich ist es so weit: Der neu gestaltete Anton-Benya-Park kann ab morgen, 30. Juni, wieder benutzt werden. Gefeiert wird die Wiedereröffnung mit Gratis-Eis – von 10 bis 15 Uhr für Kinder, solange der Vorrat reicht.

„Bei der Neugestaltung des Parks sind viele Ideen von Kindern und Jugendlichen eingeflossen“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Der Park bietet neue Spielflächen für Basketball, Fußball oder Tischtennis, aber auch tolle Spielgeräte, ein kleines Amphitheater und viele Sitzgelegenheiten bis hin zu Bänken mit Pedalos, damit auch Senior:innen in Bewegung kommen.

„Für uns war es besonders wichtig, den Park klimafit zu machen“, sagt Anderl. Der alte wertvolle Baumbestand ist durch die Pflanzung von hitze-resistenten Bäumen, Stauden und Sträucher auf rund 1.500 Quadratmetern ergänzt.

Der Anton-Benya-Park wird seit Juni 1990 von der AK der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Seither wird der Park bei Familien und Erholungssuchenden im 4. Bezirk sehr geschätzt und gern besucht. „Das soll natürlich auch in Zukunft so bleiben, daher war uns die Beteiligung der Nutzer:innen, vor allem der jungen, wichtig“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Mitgestaltung und Beteiligung sind für die AK als demokratische Institution immer von hoher Bedeutung. „Das gilt auch für das geplante Haus der Jugend in der Plößlgasse, die AK bindet schon in der Planungsphase Jugendliche ein und hört auf ihre Stimme.“

