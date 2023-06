VP-Taborsky/Hammerer: Karl Mahrer hat erneut recht!

Sicherheit ist für Wiener SPÖ Fremdwort -Probleme müssen endlich gelöst

Wien (OTS) - In Wien kristallisieren sich immer mehr Brennpunkte heraus. Grätzl, in denen sich die Menschen nicht mehr sicher fühlen. So auch die Gegend rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße und das Suchthilfe Zentrum Jedmayer.

„Polizeieinsätze, Drogenhandel, Drogenkonsum und Vermüllung des öffentlichen Raums stehen hier an der Tagesordnung. Karl Mahrer und uns als Wiener Volkspartei ist es wichtig, Probleme in Wien anzusprechen, auch wenn dies der linken Meinungselite nicht gefällt. Die SPÖ muss endlich die Probleme erkennen, statt dauernd wegzuschauen und auch die Sorgen der Menschen vor Ort ernst nehmen“, so der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien, Landtagsabgeordneter Hannes Taborsky, in einer ersten Reaktion.

„Der Angriff auf eine Mutter und ihre Tochter, in unmittelbarer Umgebung der Suchthilfe Jedmayer, verunsichert die Anrainer einmal mehr. Von Seiten der SPÖ kommen lediglich Beschwichtigungen und Angriffe gegen die ÖVP. Wir fordern ein umfassendes Konzept zur Dezentralisierung der Suchthilfe und stehen für eine parteiübergreifende Zusammenarbeit, damit Sicherheit für alle Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet ist“, so Martina Hammerer, Obfrau der Wienerinnen Mariahilf.

