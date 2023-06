Vortrag zu brasilianischen Zoé-Ureinwohnern

Roland Garve berichtet von seinen Reisen und Abenteuern

Krems, Niederösterreich (OTS) - Die Danube Private University (DPU) Krems lädt Familien und Einwohner Niederösterreichs zu einem spannenden Vortrag ein. Der Eintritt ist kostenlos, es geht um die Lebensweisen und Riten der Zoé, einem Volk von Ureinwohnern, die von der übrigen Zivilisation abgeschottet im Regenwald Brasiliens leben.

Herr Prof. Roland Garve, Ethno-Zahnmediziner und Dozent an der Danube Private University (DPU) wird am 06.07.2023 einen Vortrag über seine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen sowie seine Arbeit bei den Zoé Indianern- einem der letzten isolierten Indianerstämme Brasiliens halten und gibt Einblicke in ihre ursprüngliche Kultur und archaische Lebensweise.

Seine medizinischen und auch ethnographischen Erfahrungen konnte er innerhalb von dreieinhalb Jahrzenten auf zahlreichen ausgedehnten Forschungsreisen, medizinischen Hilfseinsätzen und Expeditionen bei den kulturell unterschiedlichsten indigenen und traditionellen Völkern in Afrika, Amazonien, Südostasien und Neuguinea sammeln und dokumentieren. Daraus resultieren neben zahlreichen internationalen Fernsehfilmen und Buchpublikationen auch die Inhalte seines kommenden Vortrages in Krems.

Wann: 6. Juli 2023 um 19 Uhr

Wo: Danube Private University, AudiMax (im Neubau), Förthofstr. 4 in 3500 Krems-Förthof

Eintritt: kostenfrei

Kontakt: Verena Hauer (verena.hauer @ dp-uni.ac.at; 0676-842419415

Cunahá - Tod im Regenwald - YouTube

Prof. Dr. Dr. Roland Garve - Bücher - YouTube

