Kongress-Ranking der UIA: Wien klettert auf weltweiten Platz 2

Wien (OTS) - Nach dem erst im Mai veröffentlichten Ranking der International Congress and Convention Association (ICCA), in dem Wien als eine der gefragtesten Destinationen für internationale Kongresse den weltweit ersten Platz belegt, reiht nun auch die Union of International Associations (UIA) Wien unter die globalen Top-Tagungsdestinationen: In ihrem soeben publizierten Kongress-Ranking zum Jahr 2022 verbessert sich die Bundeshauptstadt um zwei Ränge und landet auf dem weltweit 2. Platz.

Die soeben von der UIA publizierte Analyse zu den global abgehaltenen internationalen Verbands-Kongressen zählt neben dem ICCA-Ranking zu den wichtigsten Benchmarks der Branche. Im aktuellen UIA-Ranking belegt Wien mit insgesamt 252 Tagungen den 2. Platz weltweit und verbessert sich damit um zwei Plätze gegenüber 2021 (4. Platz). Angeführt wird die Städte-Liste von Brüssel (570 durchgeführte Tagungen). Auf Wien folgen Singapur (203), Tokio (201) und Lissabon (167). Die Plätze 6 bis 10 belegen Madrid (153), London (148), Barcelona (147), Seoul (135) und Paris (130). Im Ranking berücksichtigt wurden – der Pandemie geschuldet – nicht nur jene Tagungen, bei denen sich die TeilnehmerInnen vor Ort aufhielten, sondern auch hybride oder rein virtuelle Formen.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Präsident des WienTourismus

„2022 blickt Wiens Meetingindustrie auf ihre beste Performance seit Ausbruch der Pandemie zurück. Die neuerliche Top-Platzierung in einem internationalen Ranking zeigt: Wien setzt seinen Weg als globale Meetingmetropole fort. Ich sehen diesen Erfolg als Auftrag, weiter mit voller Energie an der Zukunft unserer Stadt zu arbeiten und Wien als Kongress, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu positionieren. Ein überzeugendes Argument bei der Akquise neuer Meetings liefert unser acht Millionen Euro schwerer Vienna Meeting Fund. Er schafft Frequenz in den Tagungszentren und Beherbergungsbetrieben der Stadt und Ganzjahresarbeitsplätze für die Menschen, die hier leben.“

Tourismusdirektor Norbert Kettner

„Die neuerliche Top-Platzierung Wiens in einem globalen, äußerst kompetitiven Umfeld führt einmal mehr die hervorragende Kooperation aller Player der Wiener Tagungsindustrie vor Augen – genauso wie das ungebrochene Vertrauen internationaler Veranstalter in die Meetingdestination Wien. Heuer zählen wir bereits vier Großkongresse, die die Marke von 10.000 TeilnehmerInnen überschreiten. So wie Wiens umfangreiches Kulturleben sind Tagungen Wiens erklärtes Stärkefeld mit starker Hebelwirkung für Wertschöpfung und die Weiterentwicklung einer qualitätsorientierten Visitor Economy.“



Österreich weltweit auf Platz 8

Neben der Städte-Statistik gibt das UIA-Kongress-Ranking auch Aufschluss über die Performance auf Länderebene. So nimmt Österreich mit 310 Tagungen in der Statistik weltweit den 8. Platz ein. An der Spitze steht Belgien (646), gefolgt von den USA (573), Spanien (457), Japan (396), Frankreich (345), dem Vereinigten Königreich (327) und Südkorea (320). Deutschland (263) und Italien (261) komplettieren die Top-10-Länder.

