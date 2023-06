VP-Wien ad Rechnungsabschluss: Willkür und Beliebigkeit bei Planung und Verkehr

Spezialdebatte zu Innovation, Stadtplanung und Mobilität

Wien (OTS) - „Die bisherige Politik von Rot und Pink hat gezeigt: Die Stadtplanung ist regelrecht das Stiefkind der Koalition“, so die Verkehrs- und Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar in der heutigen Rechnungsabschlussdebatte.



Vor allem die Causa Heumarkt zeigt sehr deutlich, dass es offensichtlich keine klaren Spielregeln in der Stadt gibt. Willkür und Beliebigkeit stehen an der Tagesordnung. „Was wir in der Stadtplanung brauchen ist ein grundlegendes Update an Zielen, Visionen und Instrumenten. Wir liefern gerne unseren Beitrag. Dazu muss die Stadtregierung nur unsere Vorschläge aufgreifen“, so Olischar.



Wahlfreiheit muss im Fokus stehen

Für Gemeinderat Manfred Juraczka müsse vor allem die Wahlfreiheit und nicht der Zwang bei der Verkehrspolitik im Fokus stehen. Letztendlich gehe es darum Angebote zu schaffen. In seiner Rede hob er vor allem auch die Realisierung des Lobautunnels als wesentlichen Bestandteil der Stadtentwicklung hervor. „Ebenso muss der geplante Busterminal unbedingt realisiert werden. Dieser ist für die Tourismus-Wirtschaft von enormer Wichtigkeit“, so Juraczka weiter. Abschließend wies er auch darauf hin, dass seitens der Stadt in Zusammenhang mit der Grünen Welle mehr getan werden müsse.

Umfassende Prüfung der U4-Verlängerung nach Auhof bzw. Purkersdorf

„Von Innovation in der Stadtplanung kann keine Rede sein“, so Gemeinderat Michael Gorlitzer bei der heutigen Spezialdebatte und führte den Stillstand bei der städteplanerischen Entwicklung im Westen Wiens an: „Seit vielen Jahren fordern wir die Verlängerung der U4 in den Auhof oder nach Purkersdorf. Wir haben vor kurzem über den Bau des Logistikzentrums von Transgourmet in der Westausfahrt debattiert. Dabei ist klar geworden, dass es dort keine einzige öffentliche Anbindung gibt. Auch das Einkaufszentrum im Auhof erreicht man im Wesentlichen nur mit dem Auto - der tägliche Stau in der Westeinfahrt ist berüchtigt. Deswegen fordern wir eine umfassende Prüfung der U4-Verlängerung nach Auhof bzw. Purkersdorf“, so Gorlitzer und führte als weiteres Beispiel den geplanten Monsterbau im Hietzinger Napoleonwald an. „Einwände des Bezirkes und der Bevölkerung bezüglich der Flächenwidmung werden einfach nicht berücksichtigt. Statt 660 Quadratmeter werden nun 1380 Quadratmeter verbaut, das Gesamtvolumen beträgt 3000 Quadratmeter. Die Bauordnung wird hier einfach untergraben.“

