FPÖ – Amesbauer: Islamistischer Terror ist größte Gefahr für öffentliche Sicherheit - 120 Foreign Terrorist Fighters in Österreich

„Es ist ja bekannt, dass IS-Anhänger und potenzielle Attentäter unter anderem auch die Migrationsrouten nach Europa für sich nutzen“

Wien (OTS) - Wie nun aus einer aktuellen Anfragebeantwortung durch ÖVP-Innenminister Karner an FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer hervorgeht, sind den österreichischen Verfassungsschutzbehörden mit Stand Mai 2023 insgesamt 328 „Foreign Terrorist Fighters“ bekannt. Davon halten sich 120 auf österreichischem Bundesgebiet auf – 54 Personen davon mit österreichischer Staatsbürgerschaft. „Der islamistische Terror ist somit nach wie vor eine die größte Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Dieser Umstand darf keinesfalls unterschätzt werden“, so Amesbauer.

„Die Überwachung der ‚Foreign Terrorist Fighters‘ ist eine Mammutaufgabe und das Fehler in diesem Bereich verheerende Auswirkungen haben, wurde beim furchtbaren Anschlag von Allerseelen 2020 in Wien sichtbar", so Amesbauer und weiter: „Es ist ja bekannt, dass IS-Anhänger und potenzielle Attentäter unter anderem auch die Migrationsrouten nach Europa für sich nutzen. Angesichts der extrem hohen Asylzahlen im letzten Jahr ist es auch vor diesem Hintergrund grob fahrlässig, dass die ÖVP nicht endlich die Grenzen für illegale Migranten dicht macht! Wir können angesichts vieler anderer Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ukraine- Krieg, aber auch im Kontext der bestehenden Terrorbedrohung – wie kürzlich hinsichtlich der mutmaßlichen Anschlagspläne auf die sogenannte Regenbogenparade vor Augen geführt wurde – nicht mehr länger zulassen, dass tausende junge Männer aus dem arabischen Raum und vom afrikanischen Kontinent in Österreich ohne Wenn und Aber aufgenommen werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at