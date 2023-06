Juraczka/Kugler ad Opel-Werk: Schwerer Schlag für den Standort Wien

Stadtregierung muss Maßnahmen ergreifen – Attraktivität des Standorts muss gehoben werden

Wien (OTS) - „Die Schließung des ehemaligen Opel-Werks in Wien-Aspern ist ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort in Wien“, so der Finanzsprecher der Wiener Volkspartei, Landtagspräsident Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion und weiter: „Angesichts dessen ist die Stadtregierung neuerlich aufgefordert an der Attraktivität des Standorts zu arbeiten und Hemmnisse für die Wirtschaftstreibenden zu beseitigen“. Den betroffenen Mitarbeitern müsse seitens der Stadt jedenfalls auch umfassend zur Seite gestanden werden.

Verwundert zeigt sich Juraczka jedoch, dass trotz der im Jahr 2018 mit 1 Mio. Euro dotierten Einzelförderung für das Unternehmen der Standort letztendlich nicht gehalten werden konnte. „Das ist jedenfalls kein Zeichen für eine nachhaltige Förderpolitik der Stadt“, so Juraczka weiter.

Ein Maßnahmenpaket für die Donaustadt



Die Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Donaustadt, Abg. z. NR Gudrun Kugler, fordert von den Verantwortlichen in Bezirk und Stadt entsprechende Aktivitäten. „Die Donaustadt darf jedenfalls nicht zur Schlafstadt werden. Wir brauchen ein wirksames Maßnahmenpaket, das Jobs in der Donaustadt auf Dauer erhält. Viele Unternehmer fühlen sich in Wien nicht willkommen, sondern Repressalien ausgesetzt. Eine positive und unterstützende Grundhaltung der Stadt Wien gegenüber Unternehmen schafft Arbeitsplätze und Regionalität und damit Lebensqualität“, so Kugler.

