Ukrainische Schach - Weltmeisterinnen in Österreich!

PlusCity / Linz

Das stärkste österreichische Schachturnier des 21. Jahrhunderts findet von Freitag bis Sonntag in der Linzer Plus City statt - mit niemandem geringeren als den ukrainischen „Weltmeister - Schwestern“ Marija und Anna Muzytschuk!

In der gesamten Schachgeschichte gibt es weniger als 50 Großmeisterinnen, dass 2 davon Schwestern sind und noch dazu Weltmeisterinnen ist natürlich außergewöhnlich! In der Ukraine sind die beiden natürlich seit frühester Jugend bekannte Stars und zierten schon als Kinder gemeinsam eine Briefmarke.

Marija Muzytschuk nach ihrer Ankunft in Österreich: „Ich freue mich auf den PlusCity GrandPrix, zahlreiche spannende Partien und auf österreichische Topfenknödel.“



„Marija und Anna Muzytschuk sind der Höhepunkt des stärksten und größten Schachturniers in Österreich! Mehr als 100.000 Menschen werden in der PlusCity an diesem Wochenende Schach erleben - genau so wollen wir Schach in die Öffentlichkeit tragen!“ so Michael Stöttinger, Präsident des österreichischen Schachbundes.



40 internationale Großmeister, von Argentinien bis Kasachstan, kämpfen mit der österreichischen Schach - Elite und zahlreichen Hobbyspielern mitten in der Shopping Mall um mehr als 50.000,— Euro Preisgeld, durch die zahlreichen Kategoriepreise werden auch unter den Hobbyspielern viele Preise vergeben! Gespielt wird „Blitz“ - und „Schnellschach“, die beiden populärsten Bedenkzeiten bei Spielern und Publikum. Eine Partie dauert ca. 10 Minuten (bei Blitz) und 30 - 40 Minuten (bei Rapid). Als Rahmenprogramm gibt es ein umfangreiches Schachprogramm für Kinder, Maryia Muzytschuk spielt ein Simultan gegen 20 Teilnehmer, Schwester Anna (Blitz - und Schnellschachweltmeisterin) wird beide Turniere spielen! Anmeldeschluss ist Freitag 15:00 für Blitz und Samstag 11:00 für Rapid - direkt in der PlusCity! Die offizielle Ausschreibung des Turnieres findet man auf www.chess.at.



