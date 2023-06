FPÖ - Nepp/Mahdalik zu Opel-Werk Schließung: Verbrennungsmotor-Verbot kostet 300 Menschen den Arbeitsplatz

Auch Gebührenwahnsinn der Ludwig-SPÖ für Schließung verantwortlich

Wien (OTS) - „Das kommende Verbot des Verbrennungsmotors ist ein bedeutender Grund für die Schließung des Opel Werks in Wien Aspern und den Verlust von über 300 Arbeitsplätzen. Die katastrophale Standortpolitik der rot-pinken Stadtregierung und die Teuerungswelle von SPÖ-Bürgermeister Ludwig tragen ihr Übriges dazu bei. Es ist auch unverständlich, dass die Stadtregierung offensichtlich keine entscheidenden Anstrengungen unternommen hat, um in Verhandlungen mit dem Eigentümer die Schließung des Wiener Werkes zu verhindern und die Arbeitsplätze zu retten“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp und der geschäftsführende Bezirksobmann der FPÖ-Donaustadt LAbg. Toni Mahdalik in einer ersten Stellungnahme.

