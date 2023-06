Förderverein Kinderreha: Freistellung für Eltern bei Rehabilitations-Begleitung endlich umgesetzt

Obmann Wieser: „Begleitung der Eltern ist wichtig für die Gesundung der Kinder!“

Wien (OTS) - "Nachdem der Förderverein Kinderreha stetig die fehlende Absicherung von Betroffenen aufgezeigt hat, ist im Sozialausschuss nun der Beschluss auf Rechtsanspruch für Eltern zur Begleitung der Kinder beim Reha-Aufenthalt sowie eine finanzielle Absicherung während dieses Zeitraums getroffen worden. Es ist erfreulich, dass nun dieser längst überfällige Rechtanspruch umgesetzt wird“, so Markus Wieser, Gründer und Obmann des Fördervereins Kinderreha.



Der Förderverein setzt sich seit Jahren für diese Regelung ein und hat sich auch direkt an die zuständigen Minister für Arbeit und für Gesundheit gewandt, dass eine Begleitung der Eltern beim Reha-Aufenthalt von Kindern- und Jugendlichen nicht von finanziellen oder arbeitsrechtlichen Belangen abhängen darf.



Der Förderverein Kinderreha hat die flächendeckende Kinder- und Jugendlichenrehabilitation in Österreich erfolgreich vorangetrieben. Nach langen – nicht immer einfachen - Vorarbeiten wurde nach der Erstellung eines Rehabilitationsplans für Kinder und Jugendliche, der Betten- und Indikationszuordnungen zu den jeweiligen Gesundheitsregionen und auch der Klärung der Finanzierung der Tagessätze schließlich die Errichtung von altersgerechten Kinder- und Jugendlichenrehabilitationszentren in Österreich erreicht.



„Mit der nunmehrigen Entscheidung auf Rechtsanspruch für Begleitung wurde ein Meilenstein für die Gesundung der Kinder umgesetzt. Damit ist auch die Verteilung der Aufenthalte in den Reha-Einrichtungen für Kinder und Jugendliche über das ganze Jahr hindurch besser planbar“, so Wieser.



