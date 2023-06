Cinema Paradiso St. Pölten öffnet wieder sein Open-Air-Kino

60 Spieltage mit Filmhighlights und Live-Veranstaltungen

St.Pölten (OTS) - Morgen, Donnerstag, 29. Juni, öffnet das Cinema Paradiso St. Pölten wieder seinen Saal unter dem Sternenhimmel und bietet direkt vor dem Kino, im barocken Ambiente des Rathausplatzes, bis 27. August an insgesamt 60 Spieltagen Premieren, Publikumslieblinge und Kultfilme sowie ein reichhaltiges Live-Programm:

Bereits zur morgigen Eröffnung steigt mit „Mamma Mia“ und der Show-Truppe Villa Valium eine Filmparty, gleich am nächsten Tag (30. Juni) spielt Konstantin Wecker ein „Solo zu zweit“. Am 5. Juli geht anlässlich des Films „The Big Lebowski“ eine „White Russian Night“ über die Bühne, White Russians für Gäste im Bademantel inklusive. Am 13. Juli bringen Cari Cari Wüsten-Rock zu Gehör, am 18. Juli kombiniert das „Namasté Sommer Special“ Yoga, einen Film und Schmankerl. Am 19. Juli sind erstmals Ernst Molden und Christopher Seiler gemeinsam auf der Bühne, am 25. Juli wartet eine Open-Air-Ausgabe „Tagebuchslam“. Am 3. August breitet sich beim Lemo-Konzert u. a. „Der Himmel über Wien“ über die Landeshauptstadt, am 16. August ist Regisseur Adrian Goiginger anlässlich seines Films „Der Fuchs“ zu Gast. Zur Niederösterreich-Premiere der Doku „Vienna Calling“ über die vielfältige Wiener Musikszene Wiens kommen am 23. August Der Nino aus Wien und Philipp Jedicke.

Weitere Filmhighlights sind u. a. „Griechenland“ (1. Juli), „Eismayer“ (6. Juli), „Die Rumba Therapie“ (12. Juli), „Oskars Kleid“ (16. Juli), „Barbie“ (22. Juli), „Sturm am Manaslu“ (24. Juli), „Hair“ (1. August), „Book Club 2“ (5. August), „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (11. August), „Triangle of Sadness“ (17. August), „Oppenheimer“ (21. August) und die Preview von „Sophie der Tod und ich“ (25. August).

Filmbeginn ist regulär bei Einbruch der Dunkelheit bzw. bei Schlechtwetter im Kino um ca. 21.30 Uhr. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

