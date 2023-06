Kontinuierliches Wachstum für die Wiener Kultur: Rechnungsabschluss 2022

Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler in der Debatte zum Wiener Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 - Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbericht 2022 veröffentlicht

Wien (OTS) - Was für die Wiener*innen im Bereich Kultur und Wissenschaft erreicht wurde, resümierte heute, Mittwoch, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler in der Spezialdebatte zum Rechnungsabschluss 2022. Das Kulturbudget der Stadt Wien für das Jahr 2022 betrug rund 297 Mio. Euro. „Der Trend des kontinuierlichen Wachstums konnte damit fortgesetzt werden“, so die Stadträtin. „Meine kulturpolitischen Leitlinien sind gerechte Bezahlung für künstlerische Arbeit, wirtschaftlich gesunde Institutionen und zeitgemäße Infrastruktur als Basis für ein vielfältiges und hochwertiges kulturelles Angebot, das allen Wiener*innen offensteht.“

Im Jahr 2022 waren im Kulturbetrieb nicht nur die Nachwirkungen der Coronapandemie noch immer stark spürbar, auch der Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar und die einsetzende Inflation, besonders die Preissteigerungen im Bereich Energie und Personal setzten die Kulturlandschaft unter Druck. Kaup-Hasler: „Die Stadt Wien hat auch in diesen herausfordernden Zeiten gezeigt, dass sie für Solidarität und Stabilität steht.“

Neue Impulse – 2022 auf den Weg gebracht

Mit dem Foto Arsenal Wien bekommt Wien einen neuen kulturellen Treffpunkt im Arsenal im 3. Bezirk, das mit der Arsenalstraße direkt ans Sonnwendviertel in Wien Favoriten angrenzt. Die Eröffnung ist Anfang 2025 geplant. Bereits im April 2024 wird sich erstmals die Wiener Klima Biennale aus kultureller Perspektive mit dem Klimawandel beschäftigen. Ebenso der Nachhaltigkeit verpflichtet ist das neue Pratermuseum, das ab März 2024 die Geschichte des Praters in einer zeitgemäßen Architektur neu erzählen wird. 2022 konnte auch das Startsignal für das Strauss-Festjahr 2025 gesetzt werden: Zur Feier des 200. Geburtstags des berühmten Walzerkönigs Johann Strauss Sohn wird ein ganzjähriger Festreigen für alle Wiener*innen und ihre Gäste unter Einbindung zahlreicher Wiener Kulturinstitutionen umgesetzt.

Wiener Fair Pay-Politik

Zum Ausbau der Wiener Fair Pay-Politik wurden die Arbeitsstipendien, am Höhepunkt der Covid-Pandemie im Frühjahr 2020 als rasche Überbrückung entwickelt, weitergeführt: Seit Jänner 2022 insgesamt 1,5 Millionen Euro für 84 Stipendien zu jeweils 18.000 Euro für ein Jahr bereitgestellt. Dieses Programm erstreckt sich über alle Sparten. Auch Institutionen wurden dabei unterstützt, nach den Grundsätzen von Fair Pay zu bezahlen: so wurden beispielsweise die Förderungen für Filmfestivals und Arthousekinos erhöht. Um die Wirksamkeit der bisher gesetzten Fair Pay-Maßnahmen zu untersuchen, wurde 2022 auch eine Studie beim Wiener Forschungsinstitut educult beauftragt. Die Evaluation bestätigt, dass im untersuchten Zeitraum (2018–2022) mehr Projekte eine höhere Förderung von der Stadt erhielten, was diesen erlaubte, die beteiligten Künstler*innen besser zu bezahlen.

Kulturelle Infrastruktur

Gute Arbeitsbedingungen sind die Grundlage künstlerischer Exzellenz, dazu zählt auch eine zeitgemäße Infrastruktur. Im Rahmen der Raumoffensive wird beispielsweise mit den neu gegründeten Westbahnstudios im 15. Bezirk der zeitgenössischen und experimentellen Musikszene kostengünstige Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Auch die kulturellen Ankerzentren in den Bezirken entwickeln sich weiter: 2022 kam mit dem FLUCC am Praterstern das siebte Ankerzentrum als kultureller Nahversorger dazu.

Wissenschaft

Rasch nach Kriegsbeginn in der Ukraine hat die Stadt Wien 250.000 Euro in Form von Stipendien für geflüchtete ukrainische Wissenschaftler*innen zur Verfügung gestellt.

Zur Steigerung der Stabilität wurde ein mehrjähriges Förderabkommen (das die Jahre 2022 bis 2024 umfasst) mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) mit zusätzlich 10 Mio. Euro pro Jahr geschlossen. Auch die Vermittlung von Wissenschaft wurde mit zwei Wissenschaftscalls („Vom Wissen der Vielen“ sowie „Democracy in progress“) gestärkt.

Das breit angelegte Citizen Science Projekt der Wienbibliothek im Rathaus und des Wien Museums „Geschichte schreiben: Briefe 1914-1919“, ist ein Best Practice Beispiel für gelebte Teilhabe am wissenschaftlichen Leben der Stadt im Sinne des Digitalen Humanismus. Ebenso das Wien Geschichte Wiki des Wiener Stadt- und Landesarchivs: Dieses Online-Lexikon zur Geschichtsvermittlung erhielt Ende 2022 ein Upgrade.

Wiener Kulturstrategie 2030

2022 wurde auch der pandemiebedingt unterbrochene Prozess der „Wiener Kulturstrategie 2030“ wiederaufgenommen. Im Herbst 2023 werden die daraus abzuleitenden Maßnahmen präsentiert.

Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbericht 2022

Der Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbericht wird jährlich von der Kulturabteilung (MA 7) veröffentlicht. Er gibt einen transparenten Einblick in die Verteilung der vorhandenen Fördermittel und die kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Tätigkeit der Stadt Wien.

