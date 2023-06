Hanger: Freiwilligengesetz stärkt Ehrenamt in unserem Land

Kostenloses Klimaticket auch für Teilnehmer/innen am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und Staatspreis für Ehrenamt wird eingeführt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Rund 3,5 Millionen Österreichinnen und Österreicher sind Tag für Tag unentgeltlich in allen gesellschaftlichen Bereichen von Sport, Kunst und Bildung über Katastrophen- und Umweltschutz, in Interessensvertretungen bis hin zu Gesundheit und Sozialem aktiv und freiwillig engagiert und machen Österreich zu dem, was es ist: eines der lebenswertesten Länder weltweit. Das Ehrenamt ist von großer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Funktionieren des Gemeinwesens. Mit einer Novelle zum Freiwilligengesetz wollen wir das freiwillige Engagement stärker fördern“, so ÖVP-Freiwilligensprecher Abg. Andreas Hanger anlässlich der heutigen Sitzung des Sozialausschusses.

Unter anderem ist vorgesehen, das Freiwillige Sozialjahr (FSJ) und das Freiwillige Umweltschutzjahr (FUJ) – auch finanziell – aufzuwerten, dauerhaft eine Service- und Kompetenzstelle für freiwilliges Engagement einzurichten, regionale Freiwilligenzentren in Form von Projektförderungen zu unterstützen und die Budgetmittel für den Gedenkdienst bzw. den Friedens- und Sozialdienst im Ausland deutlich aufzustocken. Zudem werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr und am Freiwilligen Umweltjahr künftig bundesweit einheitlich ein Klimaticket bekommen, wenn sie für Fahrten zwischen dem Hauptwohnsitz und dem Einsatzort bzw. für Fahrten im Auftrag der Einsatzstelle ein öffentliches Verkehrsmittel benötigen.

Von besonderer Bedeutung ist für Hanger auch der neue Staatspreis für das Ehrenamt. „Ehrenamt verdient Wertschätzung, und der neue Staatspreis ist ein hervorragendes Instrument, diese Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.“ Zur Umsetzung dieser Ziele werden jährlich gut zehn Millionen Euro aufgewendet, was einer erheblichen Ausweitung und Absicherung der zur Verfügung stehenden Bundesmittel entspricht.

„An weiteren Maßnahmen wird intensiv gearbeitet. Die Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützige Organisationen soll deutlich erweitert werden. Weiters wird es zusätzliche finanzielle Mittel für Einsatzorganisationen geben, die sehr stark von freiwilligen MitarbeiterInnen getragen werden“, so Hanger abschließend.

