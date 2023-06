Ribo: Mehr als nur Worte - Taten für die Pflegebranche

Grüne: Wichtige Schritte für Pflegekräfte im Gesundheits- und Sozialausschuss beschlossen

Wien (OTS) - Mit einem klaren Ziel vor Augen, nämlich die Situation in der Pflegebranche nachhaltig zu verbessern, setzt sich Bedrana Ribo, Pflegesprecherin der Grünen, unermüdlich für wichtige Maßnahmen ein. Heute ist ein Tag, der von großer Bedeutung für Pflegekräfte, Angehörige und pflegebedürftige Menschen ist. Ein Tag, an dem Worte in die Tat umgesetzt werden. „Es ist an der Zeit, dass wir über reine Lippenbekenntnisse hinausgehen und echte Veränderungen herbeiführen. Die Pflegebranche leistet Tag für Tag herausragendes, doch ihre Bedürfnisse und Anliegen wurden in der Vergangenheit oft übersehen. Das ist nun vorbei. Mit dem heutigen Beschluss im Gesundheits- und Sozialausschuss haben wir einen weiteren Schritt gesetzt, bei dem unsere Pflegekräfte in den Vordergrund gestellt werden“, sagt die Pflegesprecherin der Grünen, Bedrana Ribo.



„Wir lassen niemanden allein. Wir setzen uns für Erleichterungen und erweiterte Chancen im Berufsalltag von Pflegekräften ein. Die Erst- und Weiterverordnung von Medizinprodukten im Bereich der Nahrungsaufnahme, Inkontinenzversorgung, Mobilisations- und Gehhilfen sowie Verbandsmaterialien durch den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ist ein wichtiger Schritt“, sagt Ribo und ergänzt: „Zudem wollen wir die Höherqualifizierung für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe erleichtern. Durch eine neue Regelung im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sind für die Nachgraduierung ein Höchstmaß an 60 ECTS festgelegt. Das erleichtert das Nachholen des akademischen Titels deutlich.“



Außerdem: Um ein paralleles Auslaufen der Ausbildungen zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:in (DGKP) den Gesundheits- und Krankenpflege-Schulen zu ermöglichen, werden künftig Aufschulungen von Pflegefachassistenzen zur DGKP noch bis Ende 2025 begonnen und bis Ende 2026 gemeinsam mit den letzten Lehrgängen zu DGKP alt abgeschlossen werden können. Und Pflegeassistent:innen mit Anerkennungs- und Nostrifikationsbescheid können zukünftig unter Anleitung und Aufsicht als Pflegeassistenz tätig werden. „Wir öffnen Türen und ermöglichen beruflichen Aufstieg für all jene, die bereits im Pflegebereich tätig sind“, erklärt Ribo.



„Wir wollen mit diesen Maßnahmen den Pflegekräften ermöglichen, schneller zu handeln und ihren Tätigkeitsbereich zu erweitern. Unsere Maßnahmen dienen dem großen Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und eine spürbare Entlastung für unsere Fachkräfte zu schaffen“, sagt Ribo.

