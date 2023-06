FPÖ – Nepp: Wien Energie muss auch Fernwärmepreise sofort halbieren

Räuber Rathausplatz Ludwig zockt die Wiener weiter brutal ab

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp ist empört darüber, dass die Wien Energie die Fernwärmepreise, die sie im vergangenen Jahr noch um 92 Prozent angehoben hat, nun um gerade einmal 20 Prozent senkt und dies von Stadtrat Hanke als „deutliche Entlastung“ gefeiert wird. „Es ist ein Skandal, wie der Räuber Rathausplatz, SPÖ-Bürgermeister Ludwig, dabei zusieht, wie die Fernwärmekunden weiter mit den horrenden und völlig ungerechtfertigten Vorschreibungen belastet werden. Spätestens jetzt hätte er seinen Stadtrat an die Kandare nehmen und damit für echte Reduktion der Kosten sorgen müssen.“ Generell ist das neu etablierte Geschäftsmodell der Wien Energie für Nepp massiv zu kritisieren: „Jeder Kunde der Wien Energie muss weit überhöhte Vorauszahlungen leisten, die von der Wien Energie quasi als zinsloser Kredit für ihre Geschäfte angesehen wird. Der sogenannte und medial groß gefeierte Bonus ist leidglich die Refundierung eines kleinen Teils dessen, was schon gezahlt wurde. Dieser Wucher gehört sofort abgestellt. Ich fordere SPÖ-Ludwig, Finanzstadtrat Hanke und seine Wien Energie Manager auf, die Vorschreibungen ab sofort auf das Niveau vor der Verdoppelung der Fernwärmepreise zu reduzieren“, so Nepp.

