Stocker: „Die sinkenden Energiepreise bestätigen erfolgreichen Kurs des Kanzlers“

Es fällt ein Dominostein nach dem anderen – und das drückt auch die Inflation

Wien (OTS) - „Die sinkenden Strompreise bestätigen den erfolgreichen Kurs des Bundeskanzlers. Karl Nehammer hat es geschafft, eine Welle der Preissenkungen für Energie anzustoßen. Mit seiner Ankündigung in Richtung Energieunternehmen, Übergewinne konsequent abzuschöpfen, wurde ein nachhaltiger Effekt erzielt: Nach und nach werden die Strompreise gesenkt. Das ist der Verdienst von Kanzler Karl Nehammer und seinem Team“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der das richtige Vorgehen der Regierung lobt und darauf hinweist, dass sich die Lage auf den Energiemärkten normalisiert habe. So haben ab Juni die Salzburg AG, die Energie AG Oberösterreich, die TIWAG und der Verbund bereits ihre Tarife gesenkt. Ab 1. Juli folgen die Energie Steiermark und die Energie Graz sowie die Illwerke. Auch Wien Energie habe endlich eine Energiepreissenkung mit 1. Juli angekündigt – aufgrund des Drucks durch den Bundeskanzler.



„Diesen Kurs wird Karl Nehammer im Sinne der Menschen auch fortsetzen. Denn klar ist, dass die hohen Energiepreise die Inflation stark angefacht haben. Nun geben die Energieunternehmen endlich die sinkenden Preise an die Kundinnen und Kunden weiter und die Inflation wird eingedämmt. Es steht fest: Die Bevölkerung kann sich auf Karl Nehammer und die Bundesregierung als starke Partner in herausfordernden Zeiten verlassen - und das auch in Zukunft. Denn sie setzen die geeigneten Schritte für Unterstützung und Entlastung“, so Stocker, der abschließend betont: „Der Bundesregierung ist es gelungen, Österreich durch die Zeit der multiplen Krisen zu bringen. Ein Mix aus schnellen, unbürokratischen Maßnahmen und strukturellen Maßnahmen, wie die Abschaffung der Kalten Progression, haben dazu geführt, dass die Kaufkraft der Menschen weiter erhalten geblieben ist.“



