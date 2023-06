40. Wiener Gemeinderat: Rechnungsabschluss 2022 (18)

Beratung der Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft

Wien (OTS/RK) - GR Thomas Weber (NEOS) bedankte sich zu Beginn bei allen Bediensteten der zuständigen Magistratsabteilungen und den knapp drei Dutzend Expert*innengremien in der Stadt für deren Tätigkeiten im Bereich der Kulturpolitik. Kulturelle Teilhabe für alle sei eines seiner wichtigsten Anliegen; ebenso wie gute Arbeitsbedingungen der Künstler*innen. „Kulturarbeit ist Arbeit und muss dementsprechend fair entlohnt werden“, verlangte Weber. Eine Studie zeige, dass die Fair-Pay-Maßnahmen in Wien über die Stadtgrenzen hinweg wirken und Erfolge auch in anderen Bundesländern zeigen würden. Bei den Förderungen über Arbeitsstipendien der Stadt Wien würden jetzt nicht mehr die Ergebnisse, sondern die Arbeit an sich gefördert werden – für Weber „ein wichtiger Paradigmenwechsel“. Jeder könne sich über die vielfältigen Kulturprojekte aus dem Jahr 2022 direkt über den Wiener Regierungsmonitor informieren: „Machen Sie sich selbst ein Bild und vergewissern sie sich auf wie vielen Ebenen wir an Kultur in unserer Stadt arbeiten.“ Er – Weber – persönlich freue sich über das bereits fertiggebauten Wien Museum am Karlsplatz und dessen Eröffnung am 6. Dezember. Auch die Neugestaltung des Museumsvorplatzes sei mit Begrünungen und Entsiegelung „sehr gut gelungen“. Beim neuen Pratermuseum sei bereits nach nur knapp neun Monaten die Dachgleiche erreicht worden; außerdem werde das Pratermuseum einer der ersten öffentlichen Holzbauten in Wien werden – auch das lobte Weber. Die zahlreichen Projekte von Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) würden auf leidenschaftliche Weise zeigen, „dass einem die Kunst auf vielen Ecken quer durch Stadt entgegenspringt“, formulierte Weber. Der aus der Corona-Not geborene Kultursommer Wien sei nun zu einem fixen Bestandteil der Kulturszene geworden, die Ausgabe 2023 biete auch Mitmachformate für alle Besucher*innen. 59 Prozent der Besucher*innen 2022 seien übrigens erstmals mit Kultur in Wien konfrontiert gewesen, wie eine Umfrage gezeigt habe. Weber bedankte sich abschließend bei allen Kunst- und Kulturschaffenden in Wien: „Ihr beflügelt mit eurem Tun die Seelen und die Herzen der Menschen.“



GRin Mag. Ursula Berner, MA (GRÜNE) stellte das Gute an den Anfang, denn im Wiener Budget hätten sich Mittel zur Abdeckung der horrenden Inflation gefunden. Berner befürchtete aber, dass es sich bei diesen Mitteln um einmalige Zahlungen und nicht permanente Förderungen handeln würde. Auch die Kriterien für diese Zusatzzahlungen seien „leider“ für die Mitglieder des Kulturausschusses des Gemeinderates im Dunkeln geblieben. Im Sinne von Fair-Pay wäre es wichtig, Gagen in Tophäusern offen zu legen, um diese mit jenen der freien Szene vergleichen zu können. Um Fair-Pay in der Szene weiter zu verankern den Gendergap in der Musikförderung zu schließen, wäre es nach Ansicht Berners wichtig, entsprechende Maßnahmen in Förderverträgen festzuschreiben; dazu brachte sie einen Antrag ein. Es habe sich gezeigt, dass Personen, die bereits vor Corona kulturell aktiv waren, während der Pandemie eine höhere Resilienz und höhere Lebenszufriedenheit vorzuweisen hätten. Berner brachte einen Antrag zu einem Kulturgutschein für Kinder und jungen Erwachsene ein; damit würde mehr Publikum in die Kulturinstitutionen kommen und gleichzeitig Kinder und Jugendliche zum Theaterbesuch motiviert werden. In anderen Städten Europas gelinge es, sagte, Berner, dass Musicals Gewinne abwerfen, bei den Vereinigten Bühnen Wien hingegen seien Zuschüsse nötig. „Erarbeiten wir doch gemeinsam Konzepte, damit das auch in Wien gelingen kann“, forderte Berner. Es sei schade, dass nicht veröffentlicht wurde, welche Jury-Mitglieder das „Lueger-Denkmal-Debakel“ entschieden hätten und vor der Bekanntgabe die Alternativen nicht veröffentlicht wurden.

GR Peter L. Eppinger (ÖVP) begann mit Lob für alle Künstler*innen der Stadt: „Mit dem, was Sie alles erschaffen, entstehen Momente, die wir erleben dürfen und uns alle berühren.“ Die Stadtregierung ließe sich die großen Kultur-Häuser viel kosten, aber es gebe unter den 272 Fördermillionen im Kulturbudget „kein Geld für viele weitere kleine Arbeitsstipendien, kein Geld für Kulturgutscheine, kein Geld für Musikschulen und kein Geld für faire Gagen, aber für die Vereinigten Bühnen Wien gibt es 50 Millionen Euro jährlich“, kritisierte Eppinger. Das Volkstheater habe von Bund und Stadt für Sanierungen 24 Mio. Euro bekommen, dazu 9 Mio. an Förderungen der Stadt. Doch rund 300 der mehr als 800 Sitzplätze im Volkstheater würden nur bei Premieren offenstehen und verkauft werden. „Im Sinne der Steuerzahler wäre dringend die Unterstützung der kleinen Häuser in Wien notwendig, dazu bringe ich einen Antrag ein“, sagte Eppinger, der ebenso einen Runden Tisch zum Volkstheater verlangte. Lobende Worte fand Eppinger zur Kulturstrategie in Wien, die mittlerweile zum Großteil auf den Weg gebracht worden sei – „das ist vor allem Ihnen zu verdanken, Frau Stadträtin“, sagte Eppinger in Richtung Kulturstadträtin Kaup-Hasler.

GR Dr. Gerhard Schmid (SPÖ) meinte, die Frage des Inflationsausgleiches sei natürlich für den Kultursektor wichtig, da sei aber auch der Bundesminister für Kultur gefordert. Obwohl zum Beispiel Theater betriebswirtschaftliche Kriterien anlegen müssten, sollte der Zugang zu Kunst und Kultur allen Menschen offenstehen. Deswegen sei es die Aufgabe der öffentlichen Hand, dass sich jede Person einen Theaterbesuch leisen könne. „Wenn ich zum Beispiel in die Welthauptstadt des Musicals nach New York blicke und sehe, dass dort Tickets um die 1.000 Dollar kosten, dann bin ich stolz darauf, dass es in Wien anders ist und es in Wien für Jugendliche möglich ist, viel günstiger zu Theaterkarten zu kommen“, meinte Schmid. Er freue sich auf die Programmvorschläge des neuen, dynamischen Festwochen-Intendanten Milo Rau; das Johann-Strauß-Jahr 2025 befinde sich noch in der Phase der Entwicklung, gegen Jahresende solle das Programm mit den Verantwortlichen besprochen werden. Die Kennziffern der Kulturpolitik in der Stadt würden „stimmen, wenn es auch immer Luft nach oben gibt“, meinte Schmid. Ihm sei vor allem eine offene und freie Kulturszene mit freien und leistbaren Zugängen für alle Menschen in der Stadt wichtig.

GRin Mag. Ulrike Nittmann (FPÖ) drückte ihre Freude darüber aus, dass Veronica Kaup-Hasler das Amt der Kulturstadträtin innehabe. Bei Amtsantritt 2018 habe Kaup-Hasler noch das Thema Transparenz auf ihre Fahnen geheftet, doch da fehle es weiter an Ergebnissen. Etwa bei der Übersichtsliste von von der Stadt abgelehnten Förderungen, die dem Gemeinderatsausschuss für Kunst und Kultur vorgelegt werden solle. Wien gelte zwar als Musikhauptstadt der Welt, aber es fehle nach Ansicht Nittmanns an Unterstützung für Musikschulen. Der Einzelunterricht und die Förderung von Talenten würden fehlen; ebenso wie eine Musikschule in jedem Wiener Bezirk. Werfe man einen Blick über die Grenzen und blicke beispielsweise nach Venedig, sehe man, dass die dortige Kunstbiennale ein riesiger Erfolg auch bei jungen Menschen sei. „Man muss ihnen nur das richtige Programm anbieten, dann kommt auch das Publikum“, vermutete Nittmann. Sie wolle von dort Ideen nach Wien holen: „Kunst braucht Publikum, Kunst hinter verschlossenen Türen ist keine gute Kunst.“ Die Theaterlandschaft in Wien solle neu strukturiert werden, „wir sollten das nicht von der Direktionsseite angehen, sondern vom Publikum her. Jedes Theater sollte für etwas stehen, damit das Publikum sieht, was in den jeweiligen Theatern zu erwarten ist“, verlangte Nittmann einen entsprechenden Perspektivenwechsel. (Forts.) nic

