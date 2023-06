Josef Taucher (SPÖ) zu Entlastungspaket der Wien Energie: Neue Tarife bringen bis zu 52 % Ersparnis

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir leben in einer Zeit multipler Krisen. Die massiven Verwerfungen auf den Energiemärkten haben uns und die Wiener:innen zusätzlich vor große Herausforderungen gestellt. Umso wichtiger war es uns, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, um die Menschen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Ich freue mich, dass die intensiven Bemühungen des Wiener-Stadtwerke-Stadtrates Peter Hanke konkrete Früchte getragen haben. Denn das heute präsentierte Entlastungspaket der Wien Energie ist ein großer und wichtiger Schritt für die Wiener:innen im Kampf gegen die Teuerung“, sagt Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender und Energiesprecher der SPÖ Wien in Reaktion auf die angekündigten Preissenkungen der Wien Energie. Die Preisreduktionen der Wien Energie sind sowohl für Fernwärme-, Strom und Gaskund:innen geplant.

„Für einen durchschnittlichen Wiener Haushalt bringen die neuen Tarife eine jährliche Ersparnis von rund 600 Euro. Im Konkreten können die Wiener:innen beim Gaspreis mit einer Ersparnis von rund 40 Prozent, beim Strom von rund 30 Prozent und bei der Fernwärme von rund 20 Prozent rechnen. Kund:innen, die zur Wien Energie wechseln, können mit den neuen Tarifen sogar bis zu 52 Prozent sparen. Das sind Entlastungen, die tatsächlich bei den Menschen ankommen und wirken. In Wien wird niemand im Stich gelassen. Wir stehen Seite an Seite mit den Wiener:innen“, sagt Taucher weiter.

Die Entlastungen gelten für alle Segmente von Haushalt bis Gewerbe – unabhängig von Vertrags- und Preisbindungen. „Auch Bestandskund:innen haben die Möglichkeit, die neuen Angebote in Anspruch zu nehmen und von ihrem bestehenden Vertrag auf einen neuen Tarif zu wechseln“, hält der Energiesprecher fest. In den kommenden Wochen werden Kund:innen der Wien Energie per Brief oder E-Mail über die neuen Tarife informiert. Ein Wechsel auf die neuen Angebote ist bis 20. September 2023 möglich.

„Mit den neuen Strom- und Gaspreisen reiht sich Wien Energie im Preisvergleich der E-Control unter die Top 5 der Energieversorger und liegt damit deutlich unter den Angeboten der Mitbewerber. So geht Wien!“, so Taucher abschließend.

