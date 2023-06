FPÖ - Mahdalik ad Heumarkt: Neu-Projekt darf UNESCO-Welterbe auch nicht „ein bisserl“ beeinträchtigen

Wiener Stadtbild muss erhalten bleiben

Wien (OTS) - „Das ohne jede Einbindung von Bevölkerung und Opposition offenbar hinter Polstertüren ausgepackelte Neu-Projekt soll das UNESCO-Welterbe also ‚nicht wesentlich oder erheblich beeinträchtigen‘, wie die sicherlich nicht wohlfeile Auftragsstudie im Auftrag der MA-22 - no, na, net - ergeben hat. Bürgermeister Ludwig und SPÖ-Planungsstadträtin Sima haben aus Sicht der FPÖ jedoch die verdammte Pflicht, jedwede Beschädigung des historischen Zentrum Wiens im Interesse unserer Kinder und Enkeln zu verhindern. Nach dem Motto ‚A bissl was geht immer‘ einen Milliardär reicher als reich zu machen, fällt fix nicht unter die Pflichten der Genossen und ihrer blassrosa ‚Sektion ohne Meinung‘. Soll er halt Euromillionen spielen, wenn er noch ein paar goldene Nasen braucht. Die Wiener FPÖ wird einer etwaigen Stadtbildzerstörung - Wien ist nach wie vor auf der Roten Liste der UNESCO – nicht tatenlos zusehen“, kündigt FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik an. (Schluss)

