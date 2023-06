Nationalratspräsident Sobotka eröffnet mit Amtskollegin Nikolla Demokratiewerkstatt in Albanien

Kernaufgabe nationaler Parlamente, Bewusstsein für demokratische Prozesse zu fördern und aktiv auf die Jugend zuzugehen

Wien/Tirana (PK) - Anlässlich der Eröffnung der Demokratiewerkstatt im albanischen Parlament nach österreichischem Vorbild betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die Notwendigkeit, demokratische und digitale Bildung zu verknüpfen, um Hass im Netz, Desinformation und anderen Formen antidemokratischer Tendenzen wie Antisemitismus zu begegnen. "Es muss unser aller Ziel sein, dass die Digitalisierung die europäische Demokratie belebt, statt sie zu bedrohen", sagte der Nationalratspräsident in seiner Rede im albanischen Parlament im Beisein seiner Amtskollegin Lindita Nikolla, Abgeordneten und Mitgliedern der Regierung Albaniens. Seit 2020 wurde in Kooperation mit dem österreichischen Parlament und dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa sowie mit finanzieller Unterstützung der ERSTE Stiftung am Aufbau der Demokratiewerkstatt in Tirana gearbeitet, gestern wurde sie offiziell eröffnet. Sobotka und Nikolla stellten sich dabei im Rahmen eins Workshops der Demokratiewerkstatt zahlreichen Fragen der Kinder und Jugendlichen zur Entwicklung der Demokratie in Österreich und Albanien oder den Aufgaben und dem Alltag von Politiker:innen sowie der Rolle der Medien in einer Demokratie. Nach Montenegro und dem Kosovo ist Albanien nunmehr das dritte nationale Parlament, das ein Demokratiebildungsangebot mit Workshops für Kinder und Jugendliche nach österreichischem Vorbild anbietet.

Die Eröffnung der Demokratiewerkstatt sei ein Signal, aktiv auf die Jugend zuzugehen, denn es ist entscheidend, Kindern und Jugendlichen demokratische Prozesse zu erklären, gerade in Zeiten, in denen das Vertrauen in die Politik und öffentliche Institutionen sinke. Umso erfreulicher sei es, dass seit Februar dieses Jahres bereits mehr als 900 Schüler:innen an der Demokratiewerkstatt im Kuvendi teilgenommen haben.

Gerade in Zeiten, in denen die Belastbarkeit von Demokratien vor zunehmenden Herausforderungen stehen, sei es eine Kernaufgabe nationaler Parlamente, Bewusstsein für demokratische Prozesse und den Parlamentarismus zu fördern und politische Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement zu steigern. "Dies ist der Schlüssel zu einer lebendigen parlamentarischen Demokratie und eine der Kernaufgaben der nationalen Parlamente", so Sobotka.Die Digitalisierung eröffne außerdem Möglichkeiten demokratischer Partizipation, die genutzt werden müssten, ohne dabei Risiken und Gefahren außer Acht zu lassen. Die Einbindung der Zivilgesellschaft sei jedenfalls für das Funktionieren einer Demokratie essentiell.

Sobotka: Zukunft Albaniens liegt in der EU

Auch im EU-Integrationsprozess würden nationale Parlamente eine zentrale Rolle spielen, zeigte sich Sobotka über eine gemeinsame Zukunft Albaniens in der EU überzeugt und unterstrich einmal mehr die Unterstützung Österreichs für die Heranführung der Länder des Westbalkans an die Union.Trotz des völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dürfe die Region des Westbalkans nicht aus dem Fokus rücken. Das Engagement aller Parlamentarier:innen sei hier von besonderer Bedeutung, die Anpassung des Gesetzes über die Mitwirkung im EU-Integrationsprozess sei hier besonders positiv hervorzuheben, so der Nationalratspräsident. Gerade für den EU-Annäherungsprozess seien der politische Konsens, die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition, essentiell. Sobotka erinnerte dabei auch an die gemeinsame Kraftanstrengung anlässlich des EU-Beitritts Österreichs als Schlüssel zum Erfolg. Albaniens Engagement im Rahmen des Berliner Prozesses mit der Ausrichtung des Gipfeltreffens im Oktober sei ebenso ein wichtiges Signal, sowohl an die eigene Bevölkerung als auch im Rahmen der EU.

Dass Österreich Albanien auch weiterhin aktiv auf seinem Weg in die EU unterstützen wird, unterstrich Sobotka zudem im Rahmen seines bilateralen Austauschs mit Parlamentspräsidentin Lindita Nikolla. Der Nationalratspräsident zeigte sich erfreut, dass die Beitrittsverhandlungen mit dem Screening in Albanien nun voll im Gange seien. Reformprioritäten liegen aus seiner Sicht im Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen sowie in der Medienfreiheit, ermutigte Sobotka seine Amtskollegin, weiterhin eine klare Reformagenda zu verfolgen.

Hervorgehoben wurde von Sobotka auch die Unterstützung Albaniens und die deutliche Haltung seiner Bevölkerung gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Albanien habe nicht nur alle Sanktionen und Maßnahmen der EU umfassend mitgetragen, sondern sich auch auf diplomatischer Ebene, etwa als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, besonders engagiert. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos vom offiziellen Besuch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in Albanien finden Sie im Webportal des Parlaments .

