spusu NÖ-Firmenchallenge 2023: Neuer Rekord von 19,5 Millionen aktiven Minuten bei sechster Auflage

LH-Stv. Landbauer: Rekord spricht für die Sportlichkeit und das hohe Gesundheitsbewusstsein der Unternehmen und Angestellten

St. Pölten (OTS) - Von 1. März bis 31. Mai suchte Sportland Niederösterreich in Kooperation mit spusu, Sodexo, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, bereits zum sechsten Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs. Beim Sammeln von aktiven Minuten mit den Sportarten Gehen, Laufen, Radfahren, Golfen, Skitourengehen oder Inlineskaten in der freien Natur kam, wie gewohnt, die „spusu Sport“-App zum Einsatz. Heuer wartete diese jedoch mit Neuerungen auf. Neben den neuen Sportarten Golfen und Skitourengehen konnte man im Vergleich zum letzten Jahr auch noch mehr Auszeichnungen für individuelle Teilerfolge erkämpfen. Für zusätzliche Motivation und einen noch stärkeren Wettbewerbsgedanken sorgten außerdem die Kürung von Wochensiegern sowie mögliche Gruppenunterteilungen innerhalb einer Firma.

„Durch die neuen Funktionen der App wurde unser digitaler Sport-Wettbewerb noch attraktiver gemacht und das spiegelt sich auch eindrucksvoll in den Zahlen wider: Mit insgesamt 19,5 Millionen aktiven Bewegungsminuten haben die 732 teilnehmenden Unternehmen heuer einen neuen Rekord aufgestellt. Ich möchte allen 8.713 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich zu ihren großartigen sportlichen Leistungen gratulieren. Dieser unglaubliche Rekord spricht für die Sportlichkeit und das hohe Gesundheitsbewusstsein der niederösterreichischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Bewegung zunehmend als Ausgleich in ihrem Arbeitsalltag verankern“, zeigt sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer vom Output der spusu NÖ-Firmenchallenge 2023 begeistert.

Abgerechnet wurde das große niederösterreichische Bewegungskonto am 31. Mai. Die Firmen mit den meisten Bewegungsminuten bei der spusu NÖ-Firmenchallenge wurden nun feierlich geehrt. Bei der gestrigen Siegerehrung in der NV Arena in St. Pölten standen sowohl die siegreichen Firmen als auch die besten Individualsportler im Mittelpunkt.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742 9000 19870, Handy 0676 812 19870, E-Mail patrick.pfaller @ noe.co.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse