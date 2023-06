20. Bezirk: Komödie „Der Clou“ am Donnerstag im WIFAR

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, 29. Juni, führen die ehrenamtlich arbeitenden Kino-Historiker*innen vom „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung - WIFAR (20., Wallensteinstraße 68-72, Stiege 1) wieder sehenswerte Produktionen vor. Um 15.00 Uhr fängt die erste Vorstellung an: „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ (US 1989, Regie: Bruce Beresford, mit Morgan Freeman und Jessica Tandy) erzählt, wie nach anfänglicher Ablehnung eine gute Beziehung zwischen einer weißen reichen Dame und ihrem farbigen Fahrer entsteht. Um 18.00 Uhr startet die Aufführung des Films „Der Clou“ (US 1973, Regie: George Roy Hill, mit Paul Newman und Robert Redford). Zur Handlung der Gauner-Komödie: Ein Mafia-Chef hat den Freund von 2 Trickbetrügern ermorden lassen und das Duo rächt sich auf besondere Weise. Der Eintritt ist bei beiden Terminen gratis. Spenden werden gerne angenommen. Das Platz-Angebot ist begrenzt. Anmeldungen sind deswegen nötig: Telefon 37 45 312 bzw. E-Mail wifar@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung – WIFAR: www.wifar.at/

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

