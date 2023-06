WIR SIND WIEN.FESTIVAL: Über 14.000 Besucher:innen an 24 Tagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Das Ziel des Festivals ist es, allen Wiener:innen und Besucher:innen unserer Stadt, Kunst auf hohem Niveau bei freiem Eintritt zu bieten. WIR SIND WIEN und BASiS.KULTUR.WiEN stehen für dezentrale Kulturarbeit und die Belebung aller Wiener Bezirke Monika Erb

Wien (OTS) - 80 Veranstaltungen, 24 Eventtage, 400 beteiligte Künstler:innen, 23 Bezirke, 14.000 Besucher:innen. Das ist die Bilanz des 15. WIR SIND WIEN.FESTIVALs. Gewitter, Regen und Hitze konnten den Kulturgenuss nicht verderben. Die Projektleiterinnen der BASiS.KULTUR.WiEN mussten insgesamt nur drei Veranstaltungen absagen, die im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fielen. Alle anderen konnten durch Erfahrung, Einsatz, Vernetzungs- und Teamarbeit umgeplant und erfolgreich durchgeführt werden.

Mehr als 14.000 Menschen, die Wien bewohnen oder besucht haben, sahen im Rahmen von 80 Events Darbietungen von über 400 Künstler:innen. Junger Sound von Indie- und Elektropop über Techno, morgendliche klassische Konzerte, Stadterkundungstouren, Kindertheater, Führungen, Lesungen, Poetry Slams, Musicals, Schreibwerkstätten und Filmvorführungen standen 2023 auf dem Programm.

„ Wie jedes Jahr hat das Team von WIR SIND WIEN es geschafft, ein reichhaltiges Kulturangebot in 23 Bezirke zu bringen. Das Ziel des Festivals ist es, allen Wiener:innen und Besucher:innen unserer Stadt, Kunst auf hohem Niveau bei freiem Eintritt zu bieten. WIR SIND WIEN und BASiS.KULTUR.WiEN stehen für dezentrale Kulturarbeit und die Belebung aller Wiener Bezirke “, so Monika Erb, Geschäftsführerin der BASiS.KULTUR.WiEN.

Neben der Logistik war in diesem Jahr vor allem das Wetter eine Herausforderung. In der Woche ab dem 5. Juni haben permanenter Regen und Gewitter die Oranisator:innen vor große Herausforderungen gestellt. „Wir können durchaus mit ein wenig Stolz behaupten, dass wir nur drei Veranstaltungen absagen mussten. Für alle anderen Events haben wir schnelle Ausweichmöglichkeiten in Form von Indoor-Lösungen gefunden. Trotz des logistischen und kommunikativen Aufwandes, waren auch diese Veranstaltungen hervorragend besucht. Der Dank hierfür gilt dem Team und allen Branchenkolleg:innen, die ausgeholfen haben und unserer hervorragenden Social Media-Betreuung“, so die Projektleiterinnen Hoffmann und Junker.

Über das WIR SIND WIEN.FESTIVAL

Das WIR SIND WIEN.Festival hat den Anspruch, allen Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens ein vielfältiges Kunst- und Kulturangebot zu bieten, das ohne jegliche soziale und ökonomische Barrieren funktioniert. WIR SIND WIEN bringt die Künstler:innen zu den Menschen. Das Narrativ des Festivals beschreibt das neu entwickelte Motto „Die Kunst ist: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“.

