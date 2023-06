Olischar ad Heumarkt: Welterbe-konforme Lösung muss sichergestellt werden!

Nach eineinhalb Jahren wurde Geheimnis gelüftet - Stadt muss nun umfassend Stellung beziehen - Volle Transparenz gefordert

Wien (OTS) - „Nachdem Landtagspräsident Woller im Februar 2022 die Pläne für eine sogenannte Wohnscheibe in Zusammenhang mit dem Heumarkt-Projekt angekündigt hat, wurden diese nun mit einer unglaublichen Verzögerung von eineinhalb Jahren endlich vorgestellt. Klar muss im Endeffekt folgendes sein: Eine Welterbe-konforme Lösung muss letztendlich sichergestellt werden!“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar in einer ersten Reaktion.



Die Stadt Wien müsse in dieser Causa nun endlich umfassend Stellung beziehen. Volle Transparenz sei in diesem Zusammenhang das Gebot der Stunde. „Seit weit über 2.000 Tagen befindet sich Wien auf der Roten Liste. Das muss sich endlich ändern. Diese Vorgänge erinnern zunehmend an die Vorgänge rund um `Wien Mitte´. Es kann nicht sein, dass man sich seitens der Stadt Wien hier länger durchschummelt. Eine Welterbe-konforme Lösung in der Heumarkt-Causa ist mehr als überfällig“, so Olischar abschließend.





