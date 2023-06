SPÖ-Matznetter ad WIFO/IHS-Prognose: Zahlen beweisen klägliches Scheitern von ÖVP und Grünen

Rekordinflation und schlechte Wirtschaftsperformance hausgemacht - Österreich kann sich diese Regierung nicht mehr leisten

Wien (OTS/SK) - „Die aktuelle Wirtschaftsprognose ist ein weiterer Beweis für das klägliche Scheitern der Bundesregierung im Kampf gegen die Rekordteuerung. Österreich hat die höchste Teuerungsrate in Westeuropa, gleichzeitig liegt das österreichische Wirtschaftswachstum im untersten Bereich. Die hohe Inflation wird das ganze heurige Jahr so bleiben und auch nächstes Jahr wird Österreich deutlich über der Eurozone liegen. Die Experten prognostizieren insgesamt eine doppelt so hohe Inflation wie in Deutschland. Diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Rekordinflation und die schlechte Wirtschaftsperformance in Österreich sind hausgemacht. Die Schuldigen sind ÖVP und Grüne, die Leidtragenden die österreichische Bevölkerung und die österreichische Wirtschaft“, kritisiert der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter anlässlich der heute veröffentlichten WIFO/IHS Konjunkturprognose. ****

„Die Regierung sieht seit Monaten der steigenden Teuerung tatenlos zu und ganz Österreich bekommt dafür die Rechnung präsentiert. Obwohl laut IWF die Teuerung im Euroraum zu mehr als 50% auf zu hohe Konzerngewinne zurückzuführen ist, weigern sich ÖVP und Grüne weiterhin eine wirksame Übergewinnsteuer einzuführen“, kritisiert der SPÖ-Wirtschaftssprecher.

Und auch gegen die hohen Wohnkosten unternimmt, so Matznetter, die Regierung nichts. „Ein Entkoppeln der Mietpreise vom Verbraucherpreisindex (VPI) und ein Aussetzen der Mietsteigerungen würde die Inflation senken. Doch auch hier Fehlanzeige seitens der Bundesregierung“, erläutert der SPÖ-Wirtschaftssprecher. Sein abschließendes Fazit: „Was sich Österreich also längst nicht mehr leisten kann, ist diese Bundesregierung“. (Schluss) sr/ls

