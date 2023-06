ORF-III-Wochenhighlights: Bachmannpreis, „Die Tafelrunde Open Air“ aus Melk, Chris-Lohner-Schwerpunkt zum 80. Geburtstag

Außerdem „Alltagsgeschichten“, „Klassikstars am Traunsee“ u. v. m. – von 3. bis 9. Juli 2023

Wien (OTS) - Bachmannpreis-Rückschau in „Kultur Heue Spezial“ und „erLesen“

Am Montag, dem 3. Juli 2023, lässt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) in einer Spezialausgabe die Highlights der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Verleihung des diesjährigen Bachmannpreises in Klagenfurt Revue passieren. Am Dienstag, dem 4. Juli, blickt Heinz Sichrovsky in einem „erLesen Spezial“ (23.00 Uhr) auf die Veranstaltung zurück.

Der „ORF-III-Sommer-Montag“ mit „Tafelrunde Open Air“ und „Alltagsgeschichte“

Im Hauptabend präsentiert ORF III am Montag, dem 3. Juli, das „Die Tafelrunde Open Air“ (20.15 Uhr), heuer erstmals auf Österreich-Tour. In der ersten Folge meldet sich Gerald Fleischhacker mit seiner Show von den Sommerspielen Melk aus der Wachau-Arena vor der atemberaubenden Kulisse des berühmten Stifts. Er begrüßt die Kabarettstars Gery Seidl, Günther Lainer, Lydia Prenner-Kasper und Isabell Pannagl. Danach würdigt ORF III das Schaffen von Filmemacherin Elizabeth T. Spira mit Dacapos ihrer Kultreihe „Alltagsgeschichte“. Zu sehen sind die Folgen „Denn Hundeherzen schlagen treu“ (21.30 Uhr), „Tätowiert“ (22.20 Uhr) und „Im Espresso“ (23.15 Uhr).

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“, „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 5. Juli, zeigt „Heimat Österreich“ das „Bergleben rund um den Großglockner“ (20.15 Uhr). Es folgen die „Landleben“-Produktion „Das Leben spüren in der Obersteiermark“ (21.05 Uhr) sowie die „Land der Berge“-Ausgaben „Bergbauernleben: Der Sommer“ (21.55 Uhr) und „Almen in Österreich – Vom Leben mit der Natur“ (22.50 Uhr).

Nationalratssitzung in „Politik live“

Am Mittwoch, dem 5. Juli, und Donnerstag, dem 6. Juli, überträgt und kommentiert ORF III die Sitzung des Nationalrats live.

Geburtstage Erich Lessing, Chris Lohner, Michael Heltau

Am Samstag, dem 8. Juli, gedenkt ORF III mit der Dokumentation „Der Photograph im Rückspiegel“ (8.45 Uhr) Erich Lessing, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Im Hauptabend widmet ORF III Moderatorin, Schauspielerin und Autorin Chris Lohner anlässlich ihres 80. Geburtstags (10. Juli) einen umfassenden Themenschwerpunkt. Den Auftakt macht die „zeit.geschichte“ Premiere des Porträts „Frau mit Prinzipien – Die Fernsehlegende Chris Lohner“ (20.15 Uhr). Ob es um Feminismus, den Kampf gegen Kinderarmut oder den Einsatz gegen Rassismus in Österreich geht: Chris Lohner war und ist, als eine im Wortsinn starke Stimme, zur Stelle. Anschließend widmet sich ORF III in der Dokureihe „Österreichische Fernsehjuwele“ (21.05 Uhr) der Kultserie „Kottan ermittelt“, in der die ehemalige ORF-TV-Ansagerin als solche regelmäßig das Geschehen kommentierte. Auch um 23.35 Uhr dreht sich ich in einer Folge „Aus dem Archiv“ aus 2018 alles um die Jubilarin. Danach treffen „Chris Lohner & Nikolaus Habjan“ (0.35 Uhr) einander zu einem „Dinner für Zwei“. Den Geburtstagsabend beschließt „Soundcheck Österreich“ mit Lohners musikalischer „Zeitreise in das Wien meiner Kindheit“ (1.05 Uhr). Am Sonntag, dem 9. Juli, feiert ORF III den 90. Geburtstag des Schauspielers Michael Heltau. Der im bayrischen Ingolstadt geborene Wahl-Österreicher blickt in André Hellers „Menschenkinder“ (9.00 Uhr) auf sein vielseitiges Schaffen zurück.

Klassikstars am Traunsee 2023

„Erlebnis Bühne“ eröffnet am Sonntag, dem 9. Juli, mit „Klassikstars am Traunsee“ (20.15 Uhr) von den Salzkammergut Festwochen Gmunden die diesjährige Freiluftsaison: Das Bruckner Orchester Linz spielt unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner. Neben klassischen Werken von Meisterkomponisten wie Verdi und Wagner stehen auch Oscar-gekrönte Kompositionen der Filmgeschichte von John Williams und Erich Wolfgang Korngold auf dem Programm.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

