SPÖ-Kucher: Höhere Löhne sind Folge, nicht Ursache der Inflation

Brunner entweder wirtschaftspolitisch ahnungslos oder zynisch

Wien (OTS/SK) - Es ist blanker Zynismus oder unglaubliche wirtschaftspolitische Ahnungslosigkeit, wenn Finanzminister Brunner zur Inflationsbekämpfung geringere Lohnabschlüsse fordert, stellte der SPÖ-Klubobmann Philip Kucher am Mittwoch zu den Aussagen des Finanzministers fest. „Höhere Lohnabschlüsse sind die Folge der hohen Inflation, damit es nicht zu Reallohnverlusten kommt und nicht die Ursache. Österreich hat die höchste Inflation in Westuropa, weil die Regierung komplett versagt und nichts gegen die Preissteigerungen unternommen hat und diese ist, wie alle Ökonomen und auch internationale Studien belegen, vor allem Gewinn getrieben“, sagte Kucher. ****

Die Regierung hat in den letzten 1,5 Jahren keinen einzigen Preis gesenkt, sie war gegen eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, gegen einen Mietpreisdeckel, gegen eine Begrenzung der der Energiepreise und gegen jede andere Maßnahme, die zu einer Senkung der Inflation geführt hätte. Während Spanien schon fast wieder bei drei Prozent Inflation liegt, sind es in Österreich immer noch fast zehn Prozent. Und – wie die heutige Prognose von IHS und WIFO zeigt – wird in Österreich die Inflation im heurigen Jahr hoch bleiben. Wenn die Inflation hoch ist, müssen auch die Lohnabschlüsse hoch sein, damit die Menschen nicht real weniger zum Leben haben. Überbordende Gewinne zu begrenzen scheint allerdings außerhalb der DNA der ÖVP und damit auch des Vorstellungsvermögens von Finanzminister Brunner zu liegen, die Löhne von Arbeitnehmer*innen zu beschränken ist hingegen kein Problem. „Die Inflation kann nur gesenkt werden, wenn die Regierung Maßnahmen gegen überhöhte Preise setzt und nicht durch Lohnverzicht,“ schloss Kucher. (Schluss) PP/up

