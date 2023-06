AVISO: Donnerstag, 29.06., 10:30, Bildungsministerium: „Matura kübeln!“

„Die Matura ist ein Relikt vergangener Zeiten. Erst vor kurzem hat

eine Studie der Arbeiterkammer gezeigt, dass sich selbst ein

Großteil des Lehrpersonals nicht mehr mit der Reifeprüfung

anfreunden kann. Für uns ist klar: Wer 12 bzw. 13 Jahre seines

Lebens in der Schule verbracht hat, soll nicht länger mit einer

Mega-Prüfung am Schluss konfrontiert sein! Wir sagen deswegen:

Matura kübeln!“, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen

Jugend, angesichts des bevorstehenden Schulschlusses.



Die SJ veranstaltet zu diesem Thema eine Medienaktion.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Datum: 29.6.2023, um 10:30 Uhr



Ort:

Bildungsministerium, Minoritenplatz

Wien



