Barbara Stöckl im Gespräch mit Chris Lohner, Margit Fischer, Toni Matosic und Franz Schuh

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 29. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Fernsehlegende Chris Lohner, „ScienceCenter-Netzwerk“-Vorsitzende Margit Fischer, Musiker Toni Matosic und Schriftsteller Franz Schuh zu Gast bei Barbara Stöckl:

Chris Lohner und Margit Fischer waren einst in derselben Schulklasse, anlässlich ihrer 80. Geburtstage sind die TV-Ikone und die Gattin des Altbundespräsidenten Heinz Fischer nun gemeinsam zu Gast bei Barbara Stöckl. Ihre Lebenswege könnten kaum unterschiedlicher sein, dennoch haben die beiden einander nie gänzlich aus den Augen verloren. Sie erzählen, wie es ihnen mit dem Älterwerden geht, was sie als starke Frauen prägte und blicken auch zurück auf die gemeinsamen jungen Jahre. So verraten die Entertainerin und die Vorsitzende des Vereins „ScienceCenter-Netzwerk“ im ORF-Nighttalk auch, welche von beiden der anderen ein Goethe-Zitat ins Poesiealbum schrieb und warum sie im Kinderzimmer Cha-Cha-Cha übten.

Toni Matosic, Sänger der Band „Monti Beton“, steht regelmäßig mit Hans Krankl, Herbert Prohaska und Peter Rapp auf der Bühne. Die musikalische Begleitung übernimmt der 56-Jährige auch bei Chris Lohners aktuellem Bühnenprogramm „Bazooka und die Vier im Jeep“. Kennengelernt haben sie einander, als beide vor einigen Jahren von einer Kosmetikfirma für eine Ü-50-Discotour gebucht wurden. Auch darüber spricht der Musiker mit Barbara Stöckl.

Franz Schuh, den ebenfalls eine Freundschaft mit Chris Lohner verbindet, hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Elf Monate verbrachte der Schriftsteller in verschiedenen Krankenhäusern. Über die Erfahrungen rund um seine schwere Erkrankung schreibt er in seinem neuen Buch „Ein Mann ohne Beschwerden“. Trotz aller Unannehmlichkeiten verlor der Literat nicht seinen Sinn für das Komische im Tragischen. Auch im Nighttalk unterhält er mit pointierten Formulierungen und scharfsinnigen Gedanken.

