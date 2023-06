„Eco“: Geschäftsmodell Krieg – wie sich Söldnerarmeen finanzieren und was dahintersteckt

Rosa Lyon präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Geschäftsmodell Krieg – wie sich Söldnerarmeen finanzieren und was dahintersteckt

In letzter Sekunde konnte Wladimir Putin vergangenen Samstag einen Putsch-Versuch gegen ihn verhindern. Jewgeni Prigoschin, der Chef der Privat-Armee „Gruppe Wagner“ und eigentlich ein Verbündeter Putins, hat sich nach monatelanger Kritik an Russlands Kriegsstrategie gegen ihn gewandt und ist mit mehreren tausend Söldnern Richtung Moskau marschiert. Die „Gruppe Wagner“ ist jedoch nicht die einzige „Firma“, die aus militärischen Operationen wirtschaftlichen Profit schlägt. Wer zieht aus finanziellen Gründen freiwillig in den Krieg und warum? Und wie funktioniert dieses „Geschäftsmodell Krieg“ von Söldner-Armeen wie der Gruppe Wagner, über das man kaum etwas weiß, das aber allgegenwärtig ist? Bericht: Hans Hrabal, Emanuel Liedl

Opfer des Kartells – wie Steuerzahlende von Baufirmen über den Tisch gezogen wurden

Es ist ein Schaden, der wohl in die Milliarden Euro geht: 2017 fliegt das größte Kartell auf, das es je in Österreich gegeben hat: Ein Baukartell von Dutzenden Baufirmen, die über 15 Jahre hinweg Preise abgesprochen haben sollen – vor allem bei öffentlichen Aufträgen. Betroffen sind also in erster Linie Bund, Länder und Gemeinden, die zu viel bezahlt haben. „Eco“-Recherchen zeigen jetzt aber: Viele kleine Gemeinden wissen gar nicht, dass sie auch geschädigt wurden. Wie kann das sein? Und warum hat keine einzige der betroffenen Gemeinden bisher auch nur einen Euro zurückbekommen? Bericht: Michael Mayrhofer, Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Smart Wohnen – warum intelligente Staubsauger, Heizungen und Türschlösser immer beliebter werden

Früher bestand die Haustechnik gerade einmal aus einem Sicherungskasten. Heute sind mehr als ein Drittel aller Neubauten aber bereits „Smart Homes“ – mit allerlei technischen Funktionen, die Wohnkomfort und Gebäudesicherheit steigern und gleichzeitig die Energiekosten senken sollen. Und auch das Nachrüsten in bestehenden Wohnungen und Häusern boomt, denn heute reicht oft schon wenig Geld, um Kleinigkeiten wie etwa Fernseher, Geschirrspüler oder Rollos zu Hause smart zu machen. Aber wie sicher sind diese intelligenten Lösungen? Und was kosten sie? Bericht: Werner Jambor

