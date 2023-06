WKÖ-Cernko: „Digitaler Euro“, viele offene Fragen

Kundennutzen, Sicherheit und Schutz der Privatsphäre sind Herausforderungen an das Projekt „digitaler Euro“

Wien (OTS) - „Die österreichischen Banken unterstützen - ganz im Sinne ihrer Kund:innen – stets alle Bemühungen, Bezahlen ständig weiterzuentwickeln. Denn gerade im sich rasant entwickelnden digitalen Umfeld muss Bezahlen weiter sicher und bequem erfolgen können. Darum sind aber der Kundennutzen, die Sicherheit sowie der besonders sensible Bereich des Schutzes der Privatsphäre zentrale Anforderungen an das Projekt ‚digitaler Euro‘. Ebenso darf natürlich die Finanzierung der Wirtschaft in keiner Weise gefährdet werden“, hält Willi Cernko, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), fest.

Der Branchensprecher der heimischen Kreditwirtschaft plädiert dafür, „dass für diese europäische Weichenstellung, wie sie der digitale Euro darstellt, genügend Zeit vorgesehen werden muss. Denn derart weitgehende Maßnahmen setzen unabdingbar eine politische Diskussion sowie umfassende Information der Menschen voraus. Beides hat bisher nicht in ausreichendem Maße stattgefunden. Man sollte vor so einer weitreichenden Entscheidung, auch die Auswirkungen auf das Geld- und Wirtschaftssystem eingehend analysieren und damit die Grundlage für einen öffentlichen Diskurs schaffen.“ Schon bei den Vorarbeiten für den „digitalen Euro“ muss der Kundennutzen klar im Mittelpunkt stehen. Dabei darf an der Wahlfreiheit der Kund:innen, also wie sie bezahlen wollen, ob mit Bargeld, Karte oder eben mit dem „digitalen Euro“, nicht gerüttelt werden. Die Privatsphäre der Menschen in Europa darf nicht angetastet werden.

„Das Projekt ‚digitaler Euro‘ kann weiters nur unter strikter Einhaltung des europäischen Gesetzgebungsprozesses vorangetrieben werden und es ist besonders auf die Rollenverteilung im Entscheidungsprozess, vor allem der Europäischen Zentralbank, zu achten. Denn gerade im sensiblen Multikrisenumfeld ist höchste Sorgfalt auf die Finanzmarktstabilität zu legen“, unterstreicht Cernko abschließend. (PWK205/JHR)

