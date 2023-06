NOVOMATIC punktet 2023 mit höchster Markenwertsteigerung

Gumpoldskirchen (OTS) - NOVOMATIC belegt in der aktuellen Österreichischen Markenwert Studie des European Brand Institute (EBI) Platz 2 der landesweit wertvollsten Markenunternehmen und erreicht zudem im Sustainable Brand Ranking mit einer AAA-Bewertung den ausgezeichneten Platz 4.

Bewertet anhand der Kriterien Markenstärke, Trendentwicklung, Markenpotenzial und Umsatz, wurde NOVOMATIC im diesjährigen Ranking des European Brand Institute zum bereits vierten Mal in Folge auf Platz 2 der zehn wertvollsten Markenunternehmen Österreichs gewählt. Besonders erfreulich ist, dass NOVOMATIC mit einer Markenwertsteigerung von +13,6 % unter den Top 10 der wertvollsten Marken Österreichs den größten Anstieg innerhalb eines Jahres verzeichnen konnte.

Mit weltweit rund 23.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Aktivitäten in mehr als 100 Ländern konnte Europa’s führender Gaming-Technologiekonzern den Markenwert auf EUR 3,446 Mrd. steigern. Einzig Red Bull reiht sich im Ranking der Top-Marken des Landes vor den Gaming-Technologiekonzern aus Niederösterreich. Die Gründe für diese herausragende Bewertung liegen insbesondere am kontinuierlichen Wachstum, der signifikanten Umsatzsteigerung und dem großen Nachhaltigkeits-Engagement mit der Umsetzung eines umfassenden Corporate Responsibility- und ESG-Programms. Zudem hat das European Brand Institute im Rahmen des Sustainable Brand Ratings den Beitrag der Markenunternehmen zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich untersucht. NOVOMATIC nimmt darin mit einer AAA-Bewertung den ausgezeichneten Platz 4 ein.

„Die hervorragenden Platzierungen sowohl im Markenwert- als auch im Sustainable Brand Ranking bestätigen unsere nachhaltige Unternehmensstrategie, wonach Erfolg nur durch die Übernahme von Verantwortung gelingt. Nachhaltige Marken schaffen Vertrauen und sind vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des Faktors Sustainability eine wichtige Basis unseres Geschäftserfolges“, betont NOVOMATIC-Vorstand Mag. Johannes Gratzl.

Jährlich aus den „trend-TOP500 der umsatzstärksten Unternehmen Österreichs“ des Wirtschaftsmagazins Trend ermittelt, bewertete die Österreichische Markenwert Studie zum bereits 20. Mal die landesweiten Top 10. Im Ranking für das Jahr 2023 wurden insgesamt 180 österreichische Markenunternehmen aus 16 Branchensegmenten beurteilt, die sich zu mehr als 45 Prozent in österreichischem Eigentum befinden und deren Markenwert nach den aktuellen internationalen Standards ISO 10668 und ÖNORM A 6800 bewertet wird.

