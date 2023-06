Bildungsheld*innen gesucht: Start der Initiative „Extrameile Bildung“ für einen besseren Bildungsalltag

In unserem bestehenden Schulsystem können viele junge Menschen nicht bestmöglich ihre Potenziale entfalten. Um das zu ermöglichen, braucht es also Engagierte, die bereit sind, die Extrameile zu gehen. Dabei ist es wichtig, dass Menschen ihr Engagement für eine bessere Bildung sichtbar machen und so andere motivieren, auch aktiv zu werden.

Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des öbv

2/3