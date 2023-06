STUMMER Kommunalfahrzeuge präsentiert sich im Rahmen der VOEB-Jahrestagung (FOTO)

Als Innovationstreiber für Ressourcenschonung und Klimaschutz in der Abfallwirtschaft

Bischofshofen (OTS) - Vom 22. bis 24. Juni stand St. Johann im Pongau ganz im Zeichen der modernen Abfallwirtschaft. Anlässlich der Generalversammlung und Jahrestagung des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) lud das Gründungsmitglied STUMMER Kommunalfahrzeuge Ges.m.b.H die ca. 350 Teilnehmenden am ersten Veranstaltungstag zur Betriebsbesichtigung und abendlichen Gala auf sein Werksgelände in Bischofshofen ein. Eine Einladung mit hohem Symbolcharakter, denn am STUMMER Innovationsstandort werden brennende Fokusthemen der Branche und des Wirtschaftsstandorts Österreich bereits eindrücklich gelebt: Ressourcenschonung und Klimaschutz sind hier keine Zukunftsmusik, sondern angewandte Realität.

Nachmachen erwünscht: Bei STUMMER sind Gas und Öl Schnee von gestern

Was das im Einzelnen bedeutet, erläutert STUMMER-Geschäftsführer Johann Streif so: "Auf unserem Standort verzichten wir auf fossile Brennstoffe. Gas und Öl wurden durch Fernwärme aus Biomasse ersetzt, Strom wird über eine Photovoltaik-Anlage zu 100 Prozent selbst erzeugt und in unsere Pufferspeicher eingelagert beziehungsweise ins Netz eingespeist. Wir haben Ladestationen für PKW und LKW eingerichtet, alle Leuchtenträger sind auf LED getauscht. Darüber hinaus wurden Wärmedämmungen vorgenommen. Außerdem haben wir unsere Lackieranlage auf den neuesten Stand gebracht und mit einer Wärmerückgewinnung versehen - und viele weitere Maßnahmen wurden umgesetzt, um unseren Beitrag zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung zu leisten."

Für ein sauberes Morgen: Die Zukunft der Abfallwirtschaft liegt in klimaneutralen Antrieben und Digitalisierung

Auch mit Blick auf die Mobilität befindet sich die Branche im Umbruch. "Wir haben es geschafft, der Abfallwirtschaft Elektromobilität und alternative Antriebe näher zu bringen", so Johann Streif. "Es wurden in Österreich, Deutschland und der Schweiz bereits mehr als 70 Elektro-LKW mit unseren Pressmüllaufbauten ausgeliefert. Auch unser konzerneigenes Batterie-/Wasserstoff-Fahrzeug Bluepower sammelt seit mehr als sechs Monaten in Graz und seit zwei Monaten in Wien den Abfall ein - klimaneutral und ressourcenschonend. Auch hier leisten wir mit unseren Kollegen Pionierarbeit."

Aber auch neue Produkte wie der KI-unterstützte Wert- und Störstoffscanner SmartScan wurden erfolgreich in den Markt gebracht. Digitalisierung wird zu einem zentralen Thema der Abfallwirtschaft, um ein besseres Trennverhalten der Verbraucher zu erwirken, Ressourcen zu schonen, Restmüllmengen zu reduzieren und Wertstoffe der Kreislaufwirtschaft zuzuführen. So werden auf verschiedenen Wegen fortschrittliche Lösungen geschaffen, die einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Recyclingziele und für eine saubere Zukunft leisten können.

Über STUMMER

Die STUMMER Kommunalfahrzeuge Ges.m.b.H beschäftigt über 66 Mitarbeiter. Der Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen, Liftersystemen, Absetz- und Abrollkippern mit Stammsitz in Bischofshofen, Österreich, ist seit 40 Jahren Spezialist für innovative Lösungen und Techniken bei staub-, geruchs- und geräuscharmer Abfallentsorgung. STUMMER Kommunalfahrzeuge ist Teil der ZOELLER Gruppe, Expertin für modernste Abfallsammelfahrzeuge und Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter, mit Stammsitz in Mainz, Deutschland. Die Gruppe erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von über 480 Millionen Euro, beschäftigt weltweit über 2500 Mitarbeiter und produziert in insgesamt neun Ländern.

Über den VOEB

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) ist die freiwillige Interessensvertretung der kommerziell geführten Abfall- und Ressourcenwirtschaftsunternehmen in Österreich. Der Verband vertritt derzeit über 250 Mitgliedsunternehmen und repräsentiert somit zwei Drittel - gemessen am Umsatz bzw. an den Beschäftigten - der privaten österreichischen Abfallwirtschaftsbetriebe. Die Branche beschäftigt direkt und indirekt ca. 43.000 Mitarbeiter, entsorgt rund zwei Drittel des gesamten in Österreich anfallenden Abfalls in 1.100 High-Tech-Anlagen und erwirtschaftet Umsätze in der Größenordnung von 4 Mrd. Euro pro Jahr.

