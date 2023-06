Tanja Graf: Preissenkung beim Verbund prolongieren Dominoeffekt

Entlastungskurs von Bundeskanzler Nehammer setzt sich weiter fort

Wien (OTS) - „Die gestern bekanntgewordenen Strompreissenkungen für Neu- und Bestandskunde beim Verbund prolongieren den Dominoeffekt, den Bundeskanzler Karl Nehammer mit seinem Entlastungskurs initiiert hat“, betont ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf. Konkret werde der Tarif für bestehende Kundinnen und Kunden von derzeit 28,68 Cent auf dann 23,64 Cent pro Kilowattstunde abgesenkt, für Neukunden wird der Preis pro Kilowattstunde 24,84 Cent betragen. Dabei gebe es überdies eine auf zwölf Monate ausgelegte Preisgarantie und der Vertrag sei laut dem Energieversorgungsunternehmen jederzeit kündbar. Graf weiter: „Außerdem hat der Verbund einen mit zehn Millionen Euro dotierten Härtefallfonds eingerichtet, um jene zusätzlich zu unterstützen, die durch die Teuerungen besonders betroffen sind.“



Die durch Kanzler Nehammer angedrohten Maßnahmen gegen Preistreiberei – wie die Abschöpfung von Übergewinnen – sowie höhere Transparenzverpflichtungen würden weiterhin wirken und so zu einem Mehr an Entlastung beitragen. „Die Volkspartei wird in der Regierung und im Parlament auch weiterhin dafür Sorge tragen, die Inflation und die Teuerungen einzudämmen“, schließt die ÖVP-Abgeordnete. (Schluss)

