20. EBI-Markenwert Studie: Österreichs wertvollste Markenunternehmen punkten mit Nachhaltigkeit

1.Red Bull, 2. NOVOMATIC, 3. SPAR, Pierer Mobility erstmals TOP10, Best Sustainable Brand ÖBB

Durch die Vertrauenswirkung der Marke sind Umsatz, Margen und Gewinn stabiler, das Risiko wird reduziert und die Fremdkapitalkosten gesenkt und damit zahlreiche Leistungsindikatoren positiv beeinflusst. Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute 1/6

Das zum vierten Mal durchgeführte Sustainable Brand Rating zeigte, dass die untersuchten Markenunternehmen ihre Scores verbessern konnten und Investitionen in Nachhaltigkeit wirken. Eine bessere Verfügbarkeit von alternativen Finanzierungsformen basierend auf der monetären Bewertung von Marken und IP-Rechten würde Unternehmen und der Volkswirtschaft mehr Wachstum ermöglichen. Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute 2/6

brands forever – Mit der Eintragung einer Marke kann tatsächlich für das Unternehmen ein nachhaltiger und (theoretisch) ewiger Wert geschaffen werden. Die Schutzdauer von eingetragenen Marken ist unbegrenzt, es gibt Marken, die schon seit Jahrzehnten durchgehend eingetragen sind. Es macht somit auch wirtschaftlich Sinn, eine Marke zu entwickeln, eintragen zu lassen und professionell zu managen. Gerald Ganzger, Managing Partner Lansky, Ganzger, Göth, Frankl & Partner 3/6

Wirtschaftlich gesehen sind Marken ein maßgeblicher Vermögenswert, da sie die Quelle für zukünftige Cash-Flows darstellen. Bis dato ist es weder in Österreich noch in Europa oder den USA gängige Praxis, Marken direkt als Asset zu verpfänden – dennoch bestehen interessante Möglichkeiten, Markengesellschaften als Sicherheit für Finanzierungen zu verwenden. Herbert Kovar, Managing Partner Tax, Deloitte Österreich 4/6

Marken sind immer auch Vermittler zwischen Alt und Neu, eine Art Transponder der Veränderung. In den letzten 20 Jahren hat sich ihre Aufgabe deutlich verändert. Hat Marke früher das Produkt und seine Nützlichkeit kommuniziert, später Status und Bedeutung, so muss sie heute ihre Glaubwürdigkeit mit Sinn und gesellschaftlichen Nutzen Aufladen. Kristin Hanusch-Linser, Vizepräsidentin IAA Austria 5/6

Der Markenwert macht die emotionale Verbundenheit zwischen Unternehmen und KundInnen sichtbar. Diese Beziehung ist uns wichtig. Aus dem Grund investiert ADMIRAL viel Zeit und Geld in diesen Wert und gehört mittlerweile zu den Top-3-Sponsoren in Österreich. Monika Racek, CEO Admiral Casinos & Entertainment 6/6

Wien (OTS) - Zum 20. Mal hat das European Brand Institute (EBI) seine Österreichische Markenwert Studie durchgeführt und die wertvollsten Markenunternehmen ermittelt. Die Ergebnisse wurden am 28. Juni 2023 vor Medienvertretern und Markenverantwortlichen präsentiert. Elektronische Pressemappe: https://www.europeanbrandinstitute.com

Laut Studienautor Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute „konnten die heimischen TOP Markenunternehmen im Jahr 2022, trotz anhaltender multipler Krisen, wieder an das Vor-Pandemie Niveau anschließen und Markenwertsteigerungen erzielen.

Durch die Vertrauenswirkung der Marke sind Umsatz, Margen und Gewinn stabiler, das Risiko wird reduziert und die Fremdkapitalkosten gesenkt und damit zahlreiche Leistungsindikatoren positiv beeinflusst.

Das zum vierten Mal durchgeführte Sustainable Brand Rating zeigte, dass die untersuchten Markenunternehmen ihre Scores verbessern konnten und Investitionen in Nachhaltigkeit wirken. Eine bessere Verfügbarkeit von alternativen Finanzierungsformen basierend auf der monetären Bewertung von Marken und IP-Rechten würde Unternehmen und der Volkswirtschaft mehr Wachstum ermöglichen. “

Die zehn wertvollsten Austro-Markenunternehmen sind zusammen mehr als EUR 37,157 Mrd. wert, mit einer positiven Markenwertentwicklung von insgesamt +7,4%. TOP 10 wachsen um ca. 65% in 20 Jahren. Das höchste relative Markenwertwachstum konnten der Gaming-Technologiekonzern NOVOMATIC (+13,6%), der TOP10 Newcomer Pierer Mobility (+12,9%), gefolgt von Red Bull (+8,5%) verzeichnen.

Red Bull überflügelt alle mit EUR 18,4 Mrd. Markenwert

Das Red Bull Imperium konnte auch 2022 dank der hervorragenden Absatzentwicklung in nahezu allen Zielmärkten und einer erfolgreichen Expansionsstrategie weiterwachsen und um mehr als EUR 1,439 Mrd. (+8,5%) beim Markenwert zulegen. Zudem sind die Wachstumsaussichten für die Zukunft vielversprechend. Mit einem Markenwert von EUR 18,4 Mrd. führt Österreichs einziges GLOBAL TOP 100 Markenunternehmen und „Best Practice“-Beispiel an internationalen Universitäten unangefochten das Ranking der wertvollsten heimischen Markenunternehmen an.

NOVOMATIC: Mit Innovation und Nachhaltigkeit zu Rekordwachstum

Mit Innovationskraft, kontinuierlichem Wachstum durch strategische Zukäufe und großem Nachhaltigkeitsengagement konnte Europas führender Gaming-Technologiekonzern NOVOMATIC aufgrund eines signifikanten Umsatzwachstums im Geschäftsjahr 2022, sowie der Verfolgung eines umfassenden Corporate Responsibility-Programms eine Markenwertsteigerung von +13,6% erzielen und mit einem Markenwert von EUR 3,446 Mrd. die Position als zweitwertvollstes Markenunternehmen Österreichs weiter stärken.

TOP 3 Platzierung für SPAR

Der heimische Lebensmittelriese SPAR Österreich Gruppe konnte seine Marktführerschaft mit Innovations- und Nachhaltigkeitsinitiativen weiter ausbauen, den Expansionskurs erfolgreich in allen Geschäftsbereichen fortsetzen und mit +3,4% Markenwertzuwachs und EUR 2,515 Mrd. Markenwert den Podestplatz behaupten.

Swarovski glänzt wieder mit TOP4 Platzierung

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski und Österreichs wertvollster Luxusgüterkonzern lässt nach turbulenten Jahren wieder mit einer kräftigen Markenwertsteigerung von +6,2% aufhorchen, und rückt mit einem Markenwert von EUR 2,178 Mrd. auf Platz vier vor. Der Transformationsprozess scheint zu fruchten, was, trotz volatiler Rahmenbedingungen, ein 10%iges Umsatzwachstum und Zuwächse in nahezu allen Geschäftsfeldern und Märkten und somit wieder glänzende Zukunftsprognosen beschert.

ÖBB: nachhaltig, zukunftsorientiert TOP 5

Auch im 100. Jahr ihres Bestehens setzen die ÖBB mit Nachhaltigkeit ihr Wachstum fort. Österreichs größtes und wertvollstes Mobilitäts- und Logistikunternehmen punktet mit innovativen und kundenfokussierten Lösungen. Als Zugpferd für die Wirtschaft und wichtiger Arbeitgeber wird an der Zukunft mit Investitionen und Innovationen auch beim Ausbau erneuerbarer Energiequellen gebaut. Mit emotionaler 360 Grad Markeninszenierung, sowie neuen Initiativen wie dem Green Marketing Award, konnte der Markenwert um +4,8% auf EUR 2,175 Mrd. gesteigert werden.

Österreichs wertvollste und nachhaltigste Finanzdienstleistungsmarke Erste Group Bank konnte einen Markenwertzuwachs von +2,3% verbuchen und rangiert mit einem Markenwert von EUR 2,170 Mrd. auf Platz 6. Auch die Raiffeisen Banken Gruppe konnte +1,3% zulegen und mit EUR 2,036 Mrd. Markenwert Platz 7 halten.

Pierer Mobility auf der Überholspur in TOP10

Der global agierende Mobilitätskonzern Pierer Mobility setzt erfolgreich auf ein starkes Premium Markenportfolio, das nachhaltige Profitabilität und Marktpräsenz sichert, sowie Innovation und strategische Partnerschaften. Mit einem Markenwert von EUR 1,152 Mrd. und einem Wachstum von +12,9% überholt der nachhaltige Mobilitätsanbieter XXXLutz und steigt erstmals in die TOP10 auf.

Sustainable Brand Rating Austria

Das European Brand Institute hat erneut den Beitrag der Marken zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich in den Branchen: Verkehr, Versorgungsinfrastruktur, Energie, Gesundheits- und Sozialinfrastruktur, Finanzen, sowie Medien in 4 Kategorien: Brand Leadership, Product/Services, Social Responsibility und Investment in Österreich untersucht. Der Kriterienkatalog mit 52 Indikatoren, abgeleitet aus den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Agenda 2030 sowie ISO 20671, wurde mit dem „EBI Scoring Model“ bewertet und in ein „Sustainable Brand Rating“ übergeführt. Darüber hinaus wurden auch Österreichs wertvollste Markenunternehmen auf Nachhaltigkeit bzw. extern wahrgenommenes nachhaltiges Handeln untersucht.

Die Branchen Leader sind: ÖBB (Verkehr/AAA), APG (Versorgungsinfrastruktur/AAA), Verbund (Energieversorger/AA+), Erste Group Bank (Finanzen/AAA), Rotes Kreuz (Gesundheits- und Sozialinfrastruktur/AAA), ORF (Medien/AAA).

Die ÖBB gehen das vierte Mal in Folge als Österreichs führende Sustainable Brand hervor, gefolgt von Erste Group Bank und Spar. In Zeiten anhaltender Krisen, insbesondere der aktuellen Energiekrise verbunden mit hoher Inflation, wird deutlich, dass gemeinwirtschaftliche Markenunternehmen in systemrelevanten Branchen wie APG (Austrian Power Grid) und dem Roten Kreuz ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Sie sind eine unverzichtbare Grundlage für Wirtschaft und Gesellschaft.



Gerald Ganzger, Managing Partner Lansky, Ganzger, Göth, Frankl & Partner: „ brands forever – Mit der Eintragung einer Marke kann tatsächlich für das Unternehmen ein nachhaltiger und (theoretisch) ewiger Wert geschaffen werden. Die Schutzdauer von eingetragenen Marken ist unbegrenzt, es gibt Marken, die schon seit Jahrzehnten durchgehend eingetragen sind. Es macht somit auch wirtschaftlich Sinn, eine Marke zu entwickeln, eintragen zu lassen und professionell zu managen. “

Herbert Kovar, Managing Partner Tax, Deloitte Österreich: „ Wirtschaftlich gesehen sind Marken ein maßgeblicher Vermögenswert, da sie die Quelle für zukünftige Cash-Flows darstellen. Bis dato ist es weder in Österreich noch in Europa oder den USA gängige Praxis, Marken direkt als Asset zu verpfänden – dennoch bestehen interessante Möglichkeiten, Markengesellschaften als Sicherheit für Finanzierungen zu verwenden. “

Kristin Hanusch-Linser, Vizepräsidentin IAA Austria: „ Marken sind immer auch Vermittler zwischen Alt und Neu, eine Art Transponder der Veränderung. In den letzten 20 Jahren hat sich ihre Aufgabe deutlich verändert. Hat Marke früher das Produkt und seine Nützlichkeit kommuniziert, später Status und Bedeutung, so muss sie heute ihre Glaubwürdigkeit mit Sinn und gesellschaftlichen Nutzen Aufladen. “

Monika Racek, CEO Admiral Casinos & Entertainment: „ Der Markenwert macht die emotionale Verbundenheit zwischen Unternehmen und KundInnen sichtbar. Diese Beziehung ist uns wichtig. Aus dem Grund investiert ADMIRAL viel Zeit und Geld in diesen Wert und gehört mittlerweile zu den Top-3-Sponsoren in Österreich. “

Die Österreichische Markenwert Studie 2023 ermittelte zum zwanzigsten Mal aus den „trend-TOP500 der umsatzstärksten Unternehmen Österreichs“ vom Juni 2023 jene heimischen Unternehmensmarken, die sich zu mehr als 45% in österreichischem Eigentum befinden und deren Markenwertermittlung nach den aktuellen internationalen Standards ISO 10668 und ISO 20671 erfolgte. Veröffentlicht werden die TOP 10 Österreichischen Markenunternehmen; die Analysen wurden anhand von über 180 Österreichischen Markenunternehmen in 16 Branchensegmenten durchgeführt.

ÜBER EUROPEAN BRAND INSTITUTE

Das European Brand Institute (EBI), Partner von UNIDO, ist Europas führendes Institut für die Bewertung von immateriellen Vermögenswerten. Die Hauptaktivitäten konzentrieren sich auf Marken- und Patentbewertungen. Durch laufende Forschung sowie Beteiligung an der internationalen Standardisierung der Marken- und Patentbewertung - insbesondere der Erarbeitung von ISO-Standards zur Markenbewertung - sowie durch Advisory- und Beratungsleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Bilanzaktivierung, Implementierung von Markenmessungen und Reporting als auch für Investitionen in Marken trägt EBI zu einer nachhaltigen Entwicklung in Europa und weltweit bei. EBI und sein Markenbewertungsunternehmen sind weltweit die einzigen, die nach ISO 20671, 10668: 2010 und ÖNORM A 6800 zertifiziert sind und das Programm "ISO Certified Brand" anbieten. www.europeanbrandinstitute.com

Rückfragen & Kontakt:

European Brand Institute

Mag. Renate Altenhofer

T: +43 (0)1 532 1000 23

office @ europeanbrandinstitute.com