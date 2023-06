Gaál: 36. Wiener Stadterneuerungspreis bringt Auszeichnungen für geförderte Projekte in allen Kategorien

Fünf Top-Platzierungen gehen an geförderte Sanierungsprojekte

Wien (OTS) - 31 großartige Sanierungsprojekte gingen diesmal ins Rennen um den

36. Stadterneuerungspreis, der von der Landesinnung Bau der Wiener Wirtschaftskammer ausgelobt wird. Die Überreichung der begehrten Trophäen – der Güteziegel – war ein voller Erfolg, der im festlichen Rahmen gefeiert wurde.

Gaál: „Der Stadterneuerungspreis holt herausragende Sanierungen in dieser Stadt vor den Vorhang“

„Die Stadt Wien setzt in ihren Gründerzeitvierteln seit vielen Jahren auf Sanierung, um historische Häuser an unsere modernen Lebensgewohnheiten und Standards anzupassen und den Mieterinnen und Mietern auch in den nächsten Jahrzehnten ein lebenswertes und leistbares Zuhause zu bieten. Die Sanierungsoffensive Wir SAN Wien zeigt auf, wie wir die Häuser der Stadt fit für Herausforderungen wie den Umstieg auf erneuerbare Energien machen können. Mit der „Hauskunft“ hat die Stadt Wien eine kostenlose Servicestelle – für alle, die Häuser sanieren wollen. Es freut mich besonders, dass gleich mehrere Siegerprojekte geförderte Wohnhaussanierungen sind. Darunter ist mit dem Georg-Emmerling-Hof ein denkmalgeschützter Gemeindebau, der rücksichtsvoll und zugleich zeitgemäß saniert wurde. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das mehr Lebens- und Wohnqualität“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Und: „Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich! Der Stadterneuerungspreis holt herausragende Sanierungen in dieser Stadt vor den Vorhang. Das Stadtbild - und damit das Wiener Lebensgefühl – bleibt erhalten.“



„Als wunderbares Symbol haben wir mit dem Wiener Güteziegel in Gold, Silber und Bronze eine Trophäe, die den Höchstleistungen des Wiener Baugewerbes zusätzliche Wertigkeit verleiht“, so Dipl.-Ing. Mario Watz, Innungsmeister der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Wien. „Meine herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger des Wiener Stadterneuerungspreises 2023. Großer Dank gebührt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die zahlreichen Einreichungen spiegeln das breite Leistungsspektrum und die hohe Expertise des Wiener Baugewerbes eindrucksvoll wider. Besonders erfreulich ist, dass die Qualität der Projekte von Jahr zu Jahr immer besser wird.“

Platz 1 „Bravourleistung“: Sanierung eines Gemeindebaus überzeugt in vielerlei Hinsicht

In der Kategorie „Bravourleistung“ werden absolute Vorzeigeprojekte ausgezeichnet, die das Wiener Stadtbild verbessern und positiv zur Stadtentwicklung beitragen – beispielsweise durch gelungene Nachverdichtung, nachhaltige Bauweisen oder Barrierefreiheit.

Mit dem Georg-Emmerling-Hof in der Leopoldstadt erhielt ein Gemeindebau den goldenen Güteziegel für die „Bravourleistung“. Neben einer thermischen Sanierung mit Fassadendämmung, Einbau von Holz-Alu-Wärmeschutz­fenstern, Dachboden- und Kellerdeckendämmung wurden Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Ensembles wurde wiederhergestellt. Im Dachgeschoß wurden 9 zeitgemäße Wohnungen geschaffen. Die Stadt Wien – Wiener Wohnen als Eigentümerin, Neumayer Projektmanagement GmbH als Planerin und Zingl Bau GmbH. als ausführende Baufirma zeichnen für diese erfolgreiche Sanierung verantwortlich.

Die Errichtung von Abstellräumen für Fahrräder und Abfälle verbessert das Zusammenleben ebenso wie die Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit in den Innenhöfen. Auch die Hauseingänge zu den Stiegen wurden mit Rampen versehen um eine barrierefreie Erschließung der gesamten Anlage zu gewährleisten.



Platz 1 „Pionierleistung“: Klimafittes und modernes Wohnen in historischer Bausubstanz

Der Kategorie „Pionierleistung“ werden Projekte zugeteilt, die sich durch besondere Innovationen oder erstmalige Anwendungen hinsichtlich Bauweise, Digitalisierung, Baustoffen, Gebäudetechnologien, Nachhaltigkeit oder neuer Herstellungstechnik auszeichnen.

Siegerprojekt in dieser Kategorie ist der Johann-Hoffmann-Platz 10-15 in Meidling. Der Güteziegel in Gold ging dabei an ein innovatives Projekt, bei dem durch Schaffung von neuem Wohnraum im Dachgeschoß, der Sanierung von Bestandswohnungen und durch Teilabbrüche und Schaffung von großzügigen Allgemeinflächen ein gründerzeitlicher Häuserblock völlig neu organisiert wurde.

Die GWSG – Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft der Wiener Stadtwerke Gesellschaft m.b.H. als Eigentümerin, GSD – Gesellschaft für Stadt und Dorferneuerung Ges.m.b.H. als Planerin und Lavaro Bau GmbH konnten ein zukunftsweisendes Projekt umsetzen, das vom wohnfonds_wien begleitet wurde.

Im Zuge der Sockelsanierung der denkmalgeschützten Zinshausreihe aus dem Jahr 1913 wurden rund 93 Bestandswohnungen saniert und modernisiert. Durch den Zubau von Balkonen sowie Schaffung von Mieter*innengärten konnte eine Erhöhung der Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner erreicht werden. Die 26 neu geschaffenen Dachgeschoßwohnungen wurden teilweise als Maisonetten ausgeführt und verfügen über großzügige Freiräume. Aufgrund der thermischen Sanierungsmaßnahmen erfolgte eine Reduktion des Heizwärmebedarfs um rund 80%.

Weitere Platzierungen für geförderte Sanierungen

Auch der bronzene Güteziegel in der Kategorie „Bravourleistung“ wurde an eine geförderte Wohnhaussanierung überreicht. Das Projekt Mariahilfer Straße 190-192 in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde umfassend saniert. Modernisierungen von Wohnungen, eine Adaptierung der Erdgeschoßzone und ein Dachgeschoß-Ausbau waren Teile des Projekts. Neben den hausseitigen Verbesserungsarbeiten stand die Schaffung von sozialen Einrichtungen im Vordergrund. So finden in dem sanierten Projekt Wohngemeinschaften und ein Kindergarten für Autisten und Menschen mit Behinderung sowie eine Wohngemeinschaft für betreutes Wohnen Platz. (MH192 GmbH/ Architekt DI Werner Peters & Architekt DI Wolfgang Pickner/ Dyckerhoff & Widmann Gesellschaft m.b.H.)

Der bronzene Güteziegel in der Kategorie „Pionierleistung“ geht heuer an die Quellenstraße 22 in Favoriten. Neben den allgemeinen Erhaltungsarbeiten wurden sämtliche Fassaden mit Wärmedämmung versehen, die Fenster gegen Wärmeschutzfenster getauscht und eine Zentralheizung mittels Fernwärmeanschluss hergestellt. Die Schaffung einer Rampe in der ehemaligen Durchfahrt ermöglicht es nun, das Gebäude sowie den Zugang zum neu errichteten Lift barrierefrei zu erreichen. Die meisten Wohnungen erhielten Freiflächen in Form von Balkonen, Loggien oder Terrassen. Der spektakuläre Dachgeschoßausbau wurde freifinanziert errichtet. (Ulreich Verwaltungs GmbH/ Daneshgar Architects/ Gassner & Partner Baumanagement GmbH)



Der silberne Güteziegel in der Kategorie „Wiener Meisterleistung“ geht heuer an die Rautenstrauchgasse 4 in Simmering. Eine Aufstockung mit 11 Wohneinheiten in ökologischer Holzbauweise, ein Fernwärmeanschluss zur Deckung des Heizwärmebedarfs und der Warmwasseraufbereitung, PV-Anlagen am Dach und die behutsame Sanierung des Innenhofes unter Erhaltung des alten Baumbestandes zeichnen dieses Projekt aus. (privater Bauherr/ pointner pointner Architekten/ Zingl Bau G.m.b.H.)

85 geförderte Sanierungsprojekte wurden 2022 fertiggestellt

Mit der neuen Sanierungsoffensive ,Wir SAN Wien‘ werden Grätzl aufgewertet und Wien für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfit und klimafit gemacht. Die Hauskunft als kostenlose Sanierungsberatung unterstützt alle, die Häuser sanieren wollen. Im Jahr 2022 gab es rund 3.500 Beratungen. Allein im ersten Quartal 2023 wurden 800 Beratungen durchgeführt.



Allein im Jahr 2022 wurden 85 geförderte Sanierungsprojekte mit Gesamtbaukosten in Höhe von 153,4 Millionen Euro fertiggestellt. Die Gesamtfördersumme beträgt € 78,3 Mio, (davon € 54,9 Mio. Landeszuschuss und € 23,4 Mio. Landesdarlehen).

Aktuell befinden sich insgesamt 172 Projekte der geförderten Wohnhaussanierung in Bau.

„Das Bauvolumen, das durch geförderte Sanierungsprojekte ausgelöst wird, macht sichtbar, wieviel die Wohnbauförderung in der österreichischen Bauwirtschaft bewegen kann“, so wohnfonds_wien-Geschäftsführer Gregor Puscher. Der wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, begleitet geförderte Sanierungsprojekte während der Umsetzungsphase im Auftrag des Landes Wien.

Der Stadterneuerungspreis

Der Wiener Stadterneuerungspreis ehrt herausragende Projekte – Wohngebäude, Bürogebäude und Ausbildungsstätten –, die das Wiener Stadtbild durch Sanierung erhalten und verschönern. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Bewahrung und Verbesserung bestehender Bausubstanz. Alle Infos unter www.gueteziegel.at

/ Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/811881983

Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Nicole Büchl

Hauskunft – wohnfonds_wien

Tel.: 01/4035919–86669

E-Mail: nicole.buechl @ wohnfonds.wien.at