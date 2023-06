Backbone Society von UNICEF Österreich: Die Plattform für Unternehmen mit Rückgrat

Die Initiative „Backbone Society“ von UNICEF Österreich richtet sich als Patenschaft an kleine und mittelständische Unternehmen.

Wien (OTS) - Als Teil der Backbone Society können KMUs, die den Großteil aller Unternehmen in Österreich darstellen, Kinder an dem Unternehmenserfolg in Form einer Patenschaft teilhaben lassen. Gleichzeitig demonstrieren KMUs ihren Mitarbeiter:innen, Geschäftspartnern und Kund:innen gegenüber soziale Verantwortung.

UNICEF Österreich stellt seinen Partnern zum Dank für ihren Einsatz und ihr Engagement im Rahmen der Backbone Society regelmäßig Informationsmaterial zur Verfügung. So können die teilnehmenden Unternehmen die Arbeit und Erfolge von UNICEF mitverfolgen und ihren Beitrag aktiv nach Außen kommunizieren. Denn wer Gutes tut, soll und darf auch darüber reden.

Die monatlichen Spenden der Mitglieder der Backbone Society machen den Unterschied für Kinder

Egal ob Nahrung, Zugang zu sauberem Wasser, Schulmaterialien oder medizinische Versorgung sowie humanitäre Nothilfe: UNICEF versorgt Kinder und ihre Familien dank der Spenden unserer Partner mit dem, was gerade am dringendsten benötigt wird. Als Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen greift UNICEF dabei auf über 75 Jahre Erfahrung zurück. Die größte Kinderrechtsorganisation weltweit ist in Notsituationen – ob Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten oder anderen Krisen – in maximal 72 Stunden überall dort vor Ort, wo Kinder dringend Hilfe brauchen.

Warum UNICEF der ideale Partner ist?

UNICEF ist Experte: Die Organisation ist sehr stolz auf ihre Mitarbeiter:innen, die über das nötige Fachwissen und die Netzwerke verfügen, um auf allen Ebenen Großes für Kinder zu erreichen.

Arbeit mit großem Maßstab: UNICEF ist weltweit vor Ort in über 190 Ländern und Territorien. Das ermöglicht es, Lösungen zu skalieren – sowohl innerhalb eines Landes als auch über Ländergrenzen hinweg.

UNICEF ist innovativ: So wie führende Unternehmen der Welt in Forschung und Entwicklung investieren, setzt UNICEF auf neue, nachhaltige Lösungen, um den Fortschritt für Kinder voranzutreiben.

Jetzt Backbone Society Mitglied werden

Interessierte Klein- und Mittelbetriebe können sich ganz einfach online unter https://unicef.at/backbonesociety/ anmelden und ihr gewünschtes Paket auswählen. Nachdem die monatliche Spendensumme gewählt wurde, wird nach dem Klick auf „Jetzt spenden“ automatisch zum Anmeldeformular weitergeleitet.

Um Großes für Kinder zu bewegen, braucht es die Kraft von vielen – deshalb jetzt gleich informieren!

