Franz Josef Zeiler Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung

Mit 1. Juli 2023 wird Franz Josef Zeiler Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung der DONAU Versicherung.

Wien (OTS) - Als Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung wird der Fokus seiner Tätigkeit auf allen Ebenen zukunftsweisender, strategischer Projekte im Bereich der Digitalisierung und Innovation stehen. Mit der Markteinführung von WohnenNext gelang es unter der Führung von Franz Josef Zeiler eine Haushaltversicherung mit innovativem Online-Abschluss als „schnellste Polizze Österreichs“ erfolgreich zu etablieren. Weiterhin leiten wird er das Generalsekretariat des Unternehmens.

Judit Havasi, Generaldirektorin der DONAU: „Ich freue mich, dass Franz Josef Zeiler nun in der Erweiterten Geschäftsleitung den erfolgreichen Weg der DONAU mitgestalten wird. Als Nachwuchsmanager hat er kraftvolle Ideen für praktische Innovationen bereits erfolgreich umgesetzt. Sein Know-how wird er dabei als Teamplayer für die DONAU einbringen.“

Zur Person

Franz Josef Zeiler hat in Wien und Reading (Großbritannien) Rechtswissenschaften studiert und 2015 am Finanzrechtsinstitut der Universität Wien promoviert. Nach beruflichen Stationen bei namhaften Wirtschaftskanzleien setzte der gebürtige Wiener seine Karriere ab 2016 im Beteiligungsmanagement (Mergers & Acquisitions) der Vienna Insurance Group fort. Mit Juni 2019 übernahm er die Leitung des Generalsekretariats der DONAU Versicherung, etablierte ein Innovationsteam und war im Jahr 2022 interimistisch als Landesdirektor in Salzburg tätig.

