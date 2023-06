Festival Retz "Offene Grenzen" - Eröffnungskonzert am 06.07. - Lisz Hirn & Federspiel

Das Program 2023: "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy - Autor:innenlesungen - Konzerte

Wien (OTS) - Das Festival Retz widmet sich in diesem Sommer den Themen Schöpfung und Natur. Reflexionen dazu werden sowohl in der Kirchenoper als auch im Literatur- und Konzertprogramm zu finden sein!

In der überarbeiteten Inszenierung der Kirchenoper "ELIAS" von Felix Mendelssohn Bartholdy wird der Ursprung des Konfliktes deutlich herausgearbeitet: Die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die in Hass, Demagogie und letzlich in gewalttätige Auseinandersetzungen mündet.

Premiere: 07.07. um 19:30 Uhr / Vorstellungen: 09., 14., 21. und 23. Juli jeweils 19:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan / Retz.

SOMMERNACHTSKONZERT / Schloss Schrattenthal

Das radio.string.quartet präsentiert im malerischen Ambiente von Schloss Schrattenthal am Donnerstag, 13. Juli das Programm "B:A:C:H – like waters".

LESUNGEN / im Kulturhaus Schüttkasten / Retz

"Der Mann, der Bäume Pflanzte" - ein mitreißendes Plädoyer für Nachhaltigkeit und Umweltschutz an jeden Einzelnen mit Schauspielerin Brigitte Karner und dem Saxophonisten Edgar Unterkirchner am 16. Juli.

"Die Unterwerfung" am 22. Juli - eine Universalgeschichte der Natur, die Historie der rücksichtslosen Ausbeutung unseres Planeten und deren Konsequenzen, von Historiker, Philosoph und Schriftsteller PHILIPP BLOM.

"Die Utopie Europa"- literarische Matinée am 23. Juli mit Weltbürger lija Trojanow und dem überzeugten Europäer Robert Menasse.

Informationen und Karten zu allen (weiteren) Veranstaltungen im Literatur- und Konzertprogramm mit u.a. Albin Paulus, Ernst Gelegs und Ferdinand Trauttmansdorff, dem Sinfonischen Blasorchester Retz, Pfarrer Clemens Beirer, Matthias Helm und Andreas Fröschl finden Sie unter www.festivalretz.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sonja Soukup

Festival Retz

0664 536 01 39

presse @ festivalretz.at