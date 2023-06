Karriere bei Raiffeisen Immobilien

Das Immobiliengeschäft wird beratungsintensiver. Das eröffnet vielfältige Karrierechancen.

Unser Ziel ist es, uns durch beste Beratungsqualität vom Mitbewerb abzuheben. Dafür investieren wir laufend in Aus- und Weiterbildung. Peter Weinberger, Sprecher Raiffeisen Immobilien 1/2

Mit der neuen Karriere-Seite möchten wir vor allem Bewerber:innen außerhalb der Raiffeisen Gruppe ansprechen und sie ermutigen, ein Stück des Weges mit uns zu gehen. Peter Mayr Sprecher Raiffeisen Immobilien 2/2

Wien (OTS) - Das Marktumfeld für Immobilienmakler-Unternehmen wird anspruchsvoller. Steigende Zinsen, Inflation und stagnierende Immobilienpreise machen das Geschäft noch beratungsintensiver als es bisher schon war. Qualifizierte Mitarbeitende sind daher in der Maklerbranche mehr denn je der Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Dabei geht es vor allem in größeren Organisationen bei weitem nicht nur um Makler:innen im engeren Sinn. Bei Raiffeisen Immobilien, dem größten heimischen Makler-Verbund, arbeiten etwa 300 Menschen an 99 Standorten. Die Mehrheit davon, nämlich 174, sind Maklerinnen und Makler. Daneben beschäftigt man auch 60 Liegenschaftsbewerter:innen – Tendenz steigend. Denn in Zeiten stagnierender oder rückläufiger Preise ist die transparente und faire Bewertung von Immobilien für Kunden besonders wichtig, Spezialisten in diesem Feld sind daher entsprechend gefragt. Aber auch zahlreiche Backoffice-Kräfte arbeiten für Raiffeisen Immobilien – von der Vertriebsassistenz über Marketing, Controlling und Rechnungswesen bis zu IT und Softwareentwicklung.

Eigene Raiffeisen Immobilien Akademie

Bei Raiffeisen Immobilien hat man den Trend zu intensiverer Beratung vorweg genommen und investiert bereits seit Jahren kräftig in die Aus- und Weiterbildung. In der organisations-eigenen „Raiffeisen Immobilien Akademie“ (RIAK) durchlaufen sämtlich Mitarbeitende regelmäßig Trainings. Das Angebot reicht von fachlichen Basics wie Immobilienrecht, Mietrecht, steuerliche Belange usw. über Kommunikationsskills wie Konfliktmanagement, Fremdsprachen oder Rhetorik bis zu Specials wie Kundenakquise in Sozialen Medien. Als eine von wenigen Makler-Organisationen kann Raiffeisen Immobilien in der RIAK auch die für den Makler-Beruf obligatorische Ausbildung zum „Immobilienmaklerassistenten“ unternehmensintern anbieten. Sämtliche RIAK-Kurse sind für die Mitarbeiter:innen kostenlos. „ Unser Ziel ist es, uns durch beste Beratungsqualität vom Mitbewerb abzuheben. Dafür investieren wir laufend in Aus- und Weiterbildung. “, geben die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Peter Weinberger und Peter Mayr, die Richtung vor.

Neue Karriere-Seite raiffeisen-immobilien.at/jobs

Mit einer neuen Karriere-Subseite https://www.raiffeisen-immobilien.at/jobs möchte Raiffeisen Immobilien nun verstärkt potentielle Mitarbeiter:innen ansprechen. Jobsuchende finden hier Stellenangebote und können sich auch aktiv bei Österreichs größtem Makler-Verbund bewerben. Auch die Recruiting-Aktivitäten auf Social Media Kanälen wie LinkedIn will die Immobilientreuhand-Organisation von Raiffeisen ausweiten.

„Als Immobilientreuhand-Organisation der Raiffeisen Bankengruppe sind wir in Sachen Recruiting gut aufgestellt. Unser Name bürgt für Qualität, auch als Arbeitgeber. Mit der neuen Karriere-Seite möchten wir vor allem Bewerber:innen außerhalb der Raiffeisen Gruppe ansprechen und sie ermutigen, ein Stück des Weges mit uns zu gehen. “, erläutert Peter Mayr.

