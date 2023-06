8. Bezirk: „Souljazz“ am 29.6. auf dem Jodok-Fink-Platz

Wien (OTS/RK) - Mit Unterstützung des Bezirks veranstaltet die Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ den „3. Josefstädter Jazz & Genusstag“ am Donnerstag, 29. Juni, auf dem Jodok-Fink-Platz. Geboten wird ein Freiluft-Konzert vor der Piaristen-Kirche mit der international geschätzten Jazz-Kapelle „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“. Rabitsch, Pawlik und ihre Freunde spielen von 18.30 bis 21.30 Uhr. Das Publikum hört das aktuelle Programm „Souljazz“. Die Lieder der mehrfach von namhaften Musik-Kritiker*innen gelobten Combo spannen einen Bogen von „Funky Grooves“ bis zu Blues-Elementen. Auf melodiöse Art versetzt das vielseitige Ensemble die Besucher*innen in die Jazz-Zentren New York, Chicago und New Orleans. Der Zutritt ist kostenlos. Ersatz-Termin bei Schlechtwetter: Mittwoch, 5. Juli. Beantwortung von Fragen: Telefon 0664/24 11 767 (Verein „KULT“) bzw. E-Mail michaela.rabitsch@chello.at.

Die letzte CD von Rabitsch und Pawlik hat den Titel „Gimme The Groove“. Seit mittlerweile 25 Jahren steht Wiens „First Couple Of Jazz“ gemeinsam auf der Bühne. Die „Jazz-Globetrotter“ sind nicht nur in Europa erfolgreich. Gastspiele in Amerika, Asien, und Afrika vervollständigen die Erfolgsgeschichte des Musiker-Paares. Michaela Rabitsch (Trompete, Flügelhorn, Gesang) sowie Robert Pawlik (Gitarre) haben mit Joe Abentung (Kontrabass) und Dusan Novakov (Schlagwerk) kongeniale Begleiter gefunden. Infos im Internet: www.michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at