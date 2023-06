FPÖ – Guggenbichler: Klimachaoten müssen endlich gestoppt werden

Klimakleber verhindern zeitgerechte Teilnahme an Umwelt- und Klimaschutzdebatte im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - „Es ist schon absurd, dass die Klimachaoten mit ihrer Klebeaktion am Wiener Ring dafür sorgen, dass zahlreiche Gemeinderäte zu spät zur Umwelt- und Klimaschutzdebatte in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates kommen“, so der Umweltsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler.

Guggenbichler fordert ein hartes Vorgehen gegen diese Sektierer. „Seit Monaten nimmt eine kleine Gruppe mit ihren schädlichen Aktionen eine ganze Stadt in Geiselhaft und sorgt dafür, dass die Wiener zu spät in die Arbeit aber auch in die Spitäler kommen. Sowohl ÖVP-Innenminister Karner als auch SPÖ-Bürgermeister Ludwig bleiben völlig tatenlos. Es muss endlich gehandelt werden“, betont der Wiener FPÖ-Umweltsprecher.

